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Только 7% "ограниченно годных" признаны полностью непригодными после повторной ВВК - Минобороны

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Из тех, кто прошел повторную ВВК, только 7% признаны полностью непригодными к службе. Остальные пригодны к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, а также в военных вузах.

Только 7% "ограниченно годных" признаны полностью непригодными после повторной ВВК - Минобороны

Среди украинцев призывного возраста, прошедших повторную военно-врачебную комиссию, только 7% получили статус полностью непригодных к службе. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Детали

Сейчас процесс продолжается, прохождение ВВК продолжается. Многие граждане достаточно ответственно отнеслись к этому. Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными, где-то 6-7% - полностью пригодны

- сказал он.

Остальные по его словам - пригодны к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, а также в военных высших учебных заведениях.

Лазуткин также напомнил, что согласно закону Украины повторную ВВК до 5 июня включительно должны пройти граждане Украины призывного возраста, то есть от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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