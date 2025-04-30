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Военный контракт для 60+: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Киев • УНН

 • 862 просмотра

В Раде зарегистрирован проект №13229, который позволит гражданам 60+ добровольно служить по контракту во время военного положения. Для офицеров 60+ необходимо согласование Генштаба ВСУ.

Военный контракт для 60+: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который позволит гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта. 

Детали

В частности, об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

Сегодня в ВРУ зарегистрировали инициированный мной законопроект №13229, который предоставит право гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом

- говорится в сообщении.

Предполагается, что этот законопроект даст возможность подписать однолетние контракты лицам старше 60 лет во время военного положения с согласия командира части. Также, для офицеров старше 60 лет нужно будет получить еще дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу. Спасибо 36 коллегам-депутатам, которые поддержали инициативу, а также общественности, Мария Берлинская и представителям МОУ и ГШ ВСУ за участие в разработке законопроекта

- отметил Костенко.

Напомним

27 апреля спикер Минобороны Украины  Дмитрий Лазуткин сообщил, что проект "Контракт 18-24" регулярно масштабируется и в зависимости от динамики есть большая вероятность, что количество бригад к которым добровольцы смогут присоединиться будет расширяться.

Алина Волянская

Алина Волянская

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