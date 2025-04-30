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Військовий контракт для 60+: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

У Раді зареєстровано проєкт №13229, який дозволить громадянам 60+ добровільно служити за контрактом під час воєнного стану. Для офіцерів 60+ потрібне погодження Генштабу ЗСУ.

Військовий контракт для 60+: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану.

Про це повідомляє УНН з посиланням картку законопроєкту. 

Деталі

Зокрема, про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко у Facebook.

Сьогодні у ВРУ зареєстрували ініційований мною законопроєкт №13229, який надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Це відповідь на запит суспільства — багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому

- йдеться в дописі.

Передбачається, що цей законопроєкт дасть можливість підписати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Також, для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати щей додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу. Дякую 36 колегам-депутатам, які підтримали ініціативу, а також громадськості, Марія Берлінська та представникам МОУ і ГШ ЗСУ за участь у розробці законопроєкту

- зазначив Костенко.

Нагадаємо

27 квітня речник Міноборони України  Дмитро Лазуткін повідомив, що проєкт "Контракт 18-24" регулярно масштабується й залежно від динаміки є велика ймовірність, що кількість бригад до яких добровольці зможуть приєднатися буде розширюватися.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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