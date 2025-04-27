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В Міноборони розповіли чи планують збільшувати кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24"

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" планують збільшувати. Також нагадали, що бійці, які побували в полоні, мають право на звільнення.

В Міноборони розповіли чи планують збільшувати кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" регулярно масштабується й залежно від динаміки є велика ймовірність, що кількість бригад до яких добровольці зможуть приєднатися буде розширюватися.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Лазуткін речник Міноборони України передає кореспондент УНН.  

Деталі

На запитання чи планується розширення бригад до яких можна буде долучатися молодим людям за "Контрактом 18-24", Лазуткін відповів: 

Ми можемо говорити, що проєкт регулярно масштабується й це опосередковано говорить про те, що зацікавленість є. Війна триває й піхотинець залишається головним героєм будь-яких бойових дій та операцій

Лазуткін наголосив, що мотиваційний "Контракт 18-24" - це посилення українського війська.

Ми можемо говорити про те, що проєкт регулярно розширюється й вочевидь залежно від динаміки є велика ймовірність того, що буде розширюватися далі

- сказав Лазуткін.

Окрім того, Лазуткін нагадав, що військовослужбовці, які перебували в російському полоні мають право на звільнення. 

Ті хто вирішили продовжити службу після звільнення можуть отримати додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 діб. А звільнитися звісно можна згідно із закону України

- зазначив речник Міноборони.

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Доповнення

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони України "Контракт 18-24", збільшено з 16 до 24.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались: 

  • 47 окрема механізована бригада "Маґура";
    • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
      • 3 окрема танкова Залізна бригада;
        • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
          • 34 окрема бригада берегової охорони;
            • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
              • 108 окрема бригада територіальної оборони;
                • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

                  "Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 000 пізніше двома частинами.  

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

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