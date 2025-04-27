В Міноборони розповіли чи планують збільшувати кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24"
Київ • УНН
Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" планують збільшувати. Також нагадали, що бійці, які побували в полоні, мають право на звільнення.
Проєкт "Контракт 18-24" регулярно масштабується й залежно від динаміки є велика ймовірність, що кількість бригад до яких добровольці зможуть приєднатися буде розширюватися.
Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Лазуткін речник Міноборони України передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання чи планується розширення бригад до яких можна буде долучатися молодим людям за "Контрактом 18-24", Лазуткін відповів:
Ми можемо говорити, що проєкт регулярно масштабується й це опосередковано говорить про те, що зацікавленість є. Війна триває й піхотинець залишається головним героєм будь-яких бойових дій та операцій
Лазуткін наголосив, що мотиваційний "Контракт 18-24" - це посилення українського війська.
Ми можемо говорити про те, що проєкт регулярно розширюється й вочевидь залежно від динаміки є велика ймовірність того, що буде розширюватися далі
Окрім того, Лазуткін нагадав, що військовослужбовці, які перебували в російському полоні мають право на звільнення.
Ті хто вирішили продовжити службу після звільнення можуть отримати додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 діб. А звільнитися звісно можна згідно із закону України
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Доповнення
Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони України "Контракт 18-24", збільшено з 16 до 24.
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
- 47 окрема механізована бригада "Маґура";
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
- 3 окрема танкова Залізна бригада;
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
- 34 окрема бригада берегової охорони;
- 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
- 108 окрема бригада територіальної оборони;
- 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
"Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 000 пізніше двома частинами.