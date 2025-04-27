В Минобороны рассказали планируют ли увеличивать количество бригад по проекту "Контракт 18-24"
Киев • УНН
Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" планируют увеличивать. Также напомнили, что бойцы, побывавшие в плену, имеют право на освобождение.
Проект "Контракт 18-24" регулярно масштабируется и в зависимости от динамики есть большая вероятность, что количество бригад, к которым добровольцы смогут присоединиться, будет расширяться.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Лазуткин, спикер Минобороны Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, планируется ли расширение бригад, к которым можно будет приобщаться молодым людям по "Контракту 18-24", Лазуткин ответил:
Мы можем говорить, что проект регулярно масштабируется и это косвенно говорит о том, что заинтересованность есть. Война продолжается и пехотинец остается главным героем любых боевых действий и операций
Лазуткин подчеркнул, что мотивационный "Контракт 18-24" - это усиление украинского войска.
Мы можем говорить о том, что проект регулярно расширяется и очевидно в зависимости от динамики есть большая вероятность того, что будет расширяться дальше
Кроме того, Лазуткин напомнил, что военнослужащие, находившиеся в российском плену, имеют право на освобождение.
Те, кто решили продолжить службу после освобождения, могут получить дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 суток. А освободиться, конечно, можно согласно закону Украины
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Дополнение
Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны Украины "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24.
В перечень бригад, которые участвуют в проекте, добавились:
- 47 отдельная механизированная бригада "Маґура";
- 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
- 3 отдельная танковая Железная бригада;
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
- 34 отдельная бригада береговой охраны;
- 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;
- 108 отдельная бригада территориальной обороны;
- 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.
"Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством: контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.