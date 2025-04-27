В Минобороны рассказали планируют ли увеличивать количество бригад по проекту "Контракт 18-24"

Проект "Контракт 18-24" регулярно масштабируется и в зависимости от динамики есть большая вероятность, что количество бригад, к которым добровольцы смогут присоединиться, будет расширяться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Лазуткин, спикер Минобороны Украины, передает корреспондент УНН.

На вопрос, планируется ли расширение бригад, к которым можно будет приобщаться молодым людям по "Контракту 18-24", Лазуткин ответил:

Мы можем говорить, что проект регулярно масштабируется и это косвенно говорит о том, что заинтересованность есть. Война продолжается и пехотинец остается главным героем любых боевых действий и операций

Лазуткин подчеркнул, что мотивационный "Контракт 18-24" - это усиление украинского войска.

Мы можем говорить о том, что проект регулярно расширяется и очевидно в зависимости от динамики есть большая вероятность того, что будет расширяться дальше