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Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 16 до 24 - Міноборони

Київ • УНН

 • 3234 перегляди

Кількість бригад, куди можуть приєднатися добровольці, зросла з 16 до 24. Проєкт пропонує контракт на 1 млн грн, щомісячне грошове забезпечення та пільги.

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 16 до 24 - Міноборони

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони України "Контракт 18-24", збільшено з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов. Про це повідомила пресслужба МОУ, пише УНН.

Деталі

 До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

  • 47 окрема механізована бригада "Маґура";
    • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
      • 3 окрема танкова Залізна бригада;
        • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
          • 34 окрема бригада берегової охорони;
            • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
              • 108 окрема бригада територіальної оборони;
                • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ. 

                  Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.

                  Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони

                  - йдеться у повідомленні.

                  "Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 000 пізніше двома частинами.

                  У Міноборони зазначили, що добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 000 000 на рік. Матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

                  Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

                  Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.

                  "Контракт 18-24": перелік посад для добровольців збільшено вдвічі15.04.25, 12:19 • 5897 переглядiв

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

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