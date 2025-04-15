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"Контракт 18-24": перелік посад для добровольців збільшено вдвічі

Київ • УНН

 • 5574 перегляди

У межах проєкту "Контракт 18-24" вдвічі збільшено перелік посад для добровольців, тепер їх 18. Доступні нові позиції, такі як кулеметник-розвідник та розвідник-оператор.

"Контракт 18-24": перелік посад для добровольців збільшено вдвічі

У межах проєкту "Контракт 18-24" розширено перелік посад для добровольців, які хочуть долучитися до захисту України, кількість доступних позицій збільшено з 9 до 18, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, пише УНН.

Проєкт "Контракт 18–24" продовжує розвиватися. Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші. Кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18

- повідомив Умєров.

Деталі

Міністр перелічив нові позиції:

  • старший стрілець-номер обслуги;
    • кулеметник;
      • кулеметник-розвідник;
        • старший навідник;
          • розвідник-навідник;
            • розвідник-номер обслуги;
              • розвідник-радіотелефоніст;
                • розвідник-оператор;
                  • старший розвідник-стрілець-снайпер;

                    Зі слів Умєрова, вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у межах проєкту:

                    • стрілець;
                      • старший стрілець;
                        • стрілець-снайпер;
                          • стрілець-санітар;
                            • помічник гранатометника;
                              • гранатометник;
                                • старший гранатометник;
                                  • розвідник;
                                    • старший розвідник.

                                      "Наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України", - повідомив Умєров.

                                      З його слів, мета - "забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку". "Працюємо далі - для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - наголосив міністр.

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                                      Юлія Шрамко

                                      Юлія Шрамко

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