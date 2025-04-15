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"Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое

Киев • УНН

 • 5560 просмотра

В рамках проекта "Контракт 18-24" вдвое увеличен перечень должностей для добровольцев, теперь их 18. Доступны новые позиции, такие как пулеметчик-разведчик и разведчик-оператор.

"Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое

В рамках проекта "Контракт 18-24" расширен перечень должностей для добровольцев, которые хотят присоединиться к защите Украины, количество доступных позиций увеличено с 9 до 18, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

Проект "Контракт 18-24" продолжает развиваться. Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к войску, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективными. Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18

- сообщил Умеров.

Детали

Министр перечислил новые позиции:

  • старший стрелок-номер расчета;
    • пулеметчик;
      • пулеметчик-разведчик;
        • старший наводчик;
          • разведчик-наводчик;
            • разведчик-номер расчета;
              • разведчик-радиотелефонист;
                • разведчик-оператор;
                  • старший разведчик-стрелок-снайпер;

                    Со слов Умерова, они дополняют перечень, который появился ранее в рамках проекта:

                    • стрелок;
                      • старший стрелок;
                        • стрелок-снайпер;
                          • стрелок-санитар;
                            • помощник гранатометчика;
                              • гранатометчик;
                                • старший гранатометчик;
                                  • разведчик;
                                    • старший разведчик.

                                      "Сейчас в проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины", - сообщил Умеров.

                                      С его слов, цель - "обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку". "Работаем дальше - для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", - подчеркнул министр.

                                      В Силы обороны по программе "Контракт 18-24" вступило менее полутысячи украинцев - ОП13.04.25, 01:14 • 3248 просмотров

                                      Юлия Шрамко

                                      Юлия Шрамко

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