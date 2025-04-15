"Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое
Киев • УНН
В рамках проекта "Контракт 18-24" вдвое увеличен перечень должностей для добровольцев, теперь их 18. Доступны новые позиции, такие как пулеметчик-разведчик и разведчик-оператор.
В рамках проекта "Контракт 18-24" расширен перечень должностей для добровольцев, которые хотят присоединиться к защите Украины, количество доступных позиций увеличено с 9 до 18, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.
Проект "Контракт 18-24" продолжает развиваться. Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к войску, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективными. Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18
Детали
Министр перечислил новые позиции:
- старший стрелок-номер расчета;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер расчета;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер;
Со слов Умерова, они дополняют перечень, который появился ранее в рамках проекта:
- стрелок;
- старший стрелок;
- стрелок-снайпер;
- стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика;
- гранатометчик;
- старший гранатометчик;
- разведчик;
- старший разведчик.
"Сейчас в проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины", - сообщил Умеров.
С его слов, цель - "обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку". "Работаем дальше - для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", - подчеркнул министр.
В Силы обороны по программе "Контракт 18-24" вступило менее полутысячи украинцев - ОП13.04.25, 01:14 • 3248 просмотров