"Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое

В рамках проекта "Контракт 18-24" расширен перечень должностей для добровольцев, которые хотят присоединиться к защите Украины, количество доступных позиций увеличено с 9 до 18, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

Проект "Контракт 18-24" продолжает развиваться. Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к войску, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективными. Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18