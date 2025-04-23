Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено с 16 до 24 - Минобороны

$41.520.14
47.710.05
ukenru
В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали
15:00 • 8586 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

14:18 • 24595 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
13:00 • 24156 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
12:40 • 43969 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 29618 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 30201 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 28767 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 34116 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 43778 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 67524 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
0м/с
25%
748 мм
Популярные новости

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 63608 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 63713 просмотра

российская атака дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших и 32 пострадавших, начато расследование

23 апреля, 08:25 • 20423 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 39618 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 22207 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

14:18 • 24584 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 22818 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

12:40 • 43959 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 40192 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 64260 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 1438 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 8140 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 34194 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 33738 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 63603 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено с 16 до 24 - Минобороны

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Количество бригад, куда могут присоединиться добровольцы, выросло с 16 до 24. Проект предлагает контракт на 1 млн грн, ежемесячное денежное довольствие и льготы.

Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено с 16 до 24 - Минобороны

Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны Украины "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов. Об этом сообщила пресс-служба МОУ, пишет УНН.

Детали

 В перечень бригад, которые участвуют в проекте, добавились:

  • 47 отдельная механизированная бригада "Маґура";
    • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
      • 3 отдельная танковая Железная бригада;
        • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
          • 34 отдельная бригада береговой охраны;
            • 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;
              • 108 отдельная бригада территориальной обороны;
                • 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. 

                  Как и раньше, можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 92 отдельной штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 24 отдельной механизированной бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде, 30 отдельной механизированной бригаде, 128 отдельной горно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 39 отдельной бригаде береговой охраны, 25 отдельной воздушно-десантной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59 отдельной штурмовой бригаде.

                  Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны

                  - говорится в сообщении.

                  "Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством: контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.

                  В Минобороны отметили, что добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задания. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год. Будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучения за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе, зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.

                  Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

                  Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.

                  "Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое15.04.25, 12:19 • 5897 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ОбществоВойна
                  Андрій Гнатов
                  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                  Министерство обороны Украины
                  Вооруженные силы Украины
                  Украина
                  Brent
                  $66.27
                  Bitcoin
                  $92,942.10
                  S&P 500
                  $5,443.24
                  Tesla
                  $257.38
                  Газ TTF
                  $34.11
                  Золото
                  $3,298.79
                  Ethereum
                  $1,788.12