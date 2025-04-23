Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено с 16 до 24 - Минобороны

Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны Украины "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов. Об этом сообщила пресс-служба МОУ, пишет УНН.

Детали

В перечень бригад, которые участвуют в проекте, добавились:

47 отдельная механизированная бригада "Маґура";

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

3 отдельная танковая Железная бригада;

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

34 отдельная бригада береговой охраны;

103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;

108 отдельная бригада территориальной обороны;

127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

Как и раньше, можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 92 отдельной штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 24 отдельной механизированной бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде, 30 отдельной механизированной бригаде, 128 отдельной горно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 39 отдельной бригаде береговой охраны, 25 отдельной воздушно-десантной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59 отдельной штурмовой бригаде.

Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны - говорится в сообщении.

"Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством: контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.

В Минобороны отметили, что добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задания. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год. Будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучения за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе, зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.

"Контракт 18-24": перечень должностей для добровольцев увеличен вдвое