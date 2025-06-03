Лише 7% "обмежено придатних" визнані повністю непридатними після повторної ВЛК - Міноборони

Серед українців призовного віку, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% отримали статус повністю непридатних до служби. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає УНН.

Деталі

Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними, десь 6-7% - повністю придатні - сказав він.

Решта за його словами - придатні до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах.

Лазуткін також нагадав, що згідно з законом України повторну ВЛК до 5 червня включно мають пройти громадяни України призовного віку, тобто від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби.

Військовий контракт для 60+: у Раді зареєстрували новий законопроєкт