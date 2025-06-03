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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71747 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Лише 7% "обмежено придатних" визнані повністю непридатними після повторної ВЛК - Міноборони

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

З тих, хто пройшов повторну ВЛК, лише 7% визнані повністю непридатними до служби. Інші придатні до служби у підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вишах.

Лише 7% "обмежено придатних" визнані повністю непридатними після повторної ВЛК - Міноборони

Серед українців призовного віку, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% отримали статус повністю непридатних до служби. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає УНН.

Деталі

Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними, десь 6-7% - повністю придатні

- сказав він.

Решта за його словами - придатні до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах.

Лазуткін також нагадав, що згідно з законом України повторну ВЛК до 5 червня включно мають пройти громадяни України призовного віку, тобто від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби.

Військовий контракт для 60+: у Раді зареєстрували новий законопроєкт30.04.25, 14:36 • 13681 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Міністерство оборони України
Україна
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