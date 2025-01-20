"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно, иначе военнообязанные могут получить немалые штрафы, передает УНН.

«Пригоден«/»непригоден»

Закон №3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус «ограниченно годный к военной службе» и «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время», а вводит только два статуса: «годный» и „непригодный“ к военной службе.

Согласно закону, граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу закона, в течение девяти месяцев должны пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе, то есть до 4 февраля.

Ранее УНН сообщал, что в мае прошлого года Министерство обороны своим приказом определило список заболеваний, по которым будут устанавливаться статус годности военнообязанного к военной службе.

Согласно приказу, военно-врачебная экспертиза будет определять пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливать причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определять необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

По приказу признаются заболевания, по которым военнообязанного могут признать:

годным к военной службе с исключением с учета, годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригодными к военной службе, непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 - 12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);

требует освобождения от исполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней; лечения в учреждении здравоохранения (учреждение) на срок не менее определенного количества календарных дней;

временно непригодными к прохождению сборов (постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, которых призывают на сборы); «временно непригодными» к военной службе (указать дату повторного осмотра).

С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Однако в ноябре Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства обороны, который вносит изменения в положение военно-врачебных комиссий. В частности, приказ предусматривает, что непригодных к военной службе не будут снимать с учета и такие лица будут оставаться в реестре военнообязанных.

Непригодных к военной службе не будут снимать с учета - приказ Минобороны

Как пройти ВЛК

В соответствии с «Правилами воинского учета», утвержденными Кабмином, призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях соответственно для постановки на воинский учет и определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на учебные (проверочные) и специальные сборы

Прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должна вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, то военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВВК.

Кроме того, постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе во время действия военного положения действует 1 год, поэтому военнообязанным нужно ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Штрафы

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это может быть наложен штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

Если лицо со статусом «ограниченно годный» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в «Резерв+» останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в Резерв+ отобразится статус «в розыске».

Штрафы для 17-летних парней, которые вовремя не станут на учет: что говорят нардепы и что говорит законопроект