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Штрафы для 17-летних парней, которые вовремя не станут на учет: что говорят нардепы и что говорит законопроект

Киев  •  УНН

 • 2942 просмотра

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Рада приняла законопроект об особенностях постановки на воинский учет призывников. За несвоевременную постановку на учет 17-летним юношам грозит административная ответственность, заявляет нардеп.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ребят в возрасте 17 лет, которые вовремя не станут на воинский учет, могут оштрафовать, передает УНН.

Мы ничего нового относительно административной ответственности в законопроекте не принимали. Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности. Решение принимается в порядке Кодексом об административных правонарушениях теми органами, которые уполномочены составлять постановления об административных правонарушениях 

- сказал Вениславский.

Отметим, сегодня, 9 января, Верховная Рада приняла законопроект, №12076 законопроект об особенностях постановки на воинский учет призывников.

В законопроекте указывается, что ежегодно с 1 января по 31 июля ребята, которым в год постановки на воинский учет исполняется, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов.

В редакции к первому чтению указывалось, что если мужчины в возрасте 17 лет не стали на воинский учет в период с января по июль, то они берутся на него только после личного прибытия в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18 летнего возраста.

Однако ко второму чтению эта норма была несколько переписана и в финальном варианте она звучит так: граждане Украины, которые не стали на воинский учет призывников в период с января по июль, берутся на воинский учет призывников только после ТЦК.

То есть, норма об ответственности была убрана. Депутаты это аргументировали тем, что "норма законопроекта фактически предусматривает принудительное направление доставки мужчин в ТЦК с целью их постановки на воинский учет и при этом одновременным привлечением к ответственности. Такие методы уже доказали собственную неэффективность".

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин09.01.25, 11:24 • 76266 просмотров

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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