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Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

Киев  •  УНН

 • 2767 просмотра

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Верховная Рада приняла закон об особенностях воинского учета. Женщины смогут проходить базовую военную подготовку добровольно, а 18-летние юноши за рубежом могут стать на учет дистанционно.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях постановки на воинский учет призывников, согласно которому, в частности, прохождение базовой военной подготовки для женщин является добровольным. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

«Рада проголосовала в целом законопроект №12076 о базовой военной подготовке», - написал Гончаренко.

298 нардепов проголосовали «за».

«Прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того - чтобы ставили на воинский учет тоже исключительно добровольно», - пояснил Гончаренко.

Также, по его словам, этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за рубежом, стать на учет, не приезжая в Украину.

Дополнение

В декабре Верховная Рада приняла за основу законопроект, который среди прочего предусматривает взятие женщин на воинский учет военнообязанных, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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