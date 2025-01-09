Рада ухвалила закон про особливості взяття на військовий облік: що очікує жінок

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про особливості взяття на військовий облік призовників, згідно з яким, зокрема, проходження базової військової підготовки для жінок є добровільним. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

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"Рада проголосувала в цілому законопроєкт №12076 про базову військову підготовку", - написав Гончаренко.

298 нардепів проголосували "за".

"Проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того - щоб ставили на військовий облік теж виключно добровільно", - пояснив Гончаренко.

Також, за його словами, цей законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Доповнення

У грудні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.