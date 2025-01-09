Штрафи для 17-річних хлопців, які вчасно не стануть на облік: що говорять нардепи та що каже законопроєкт

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що хлопців у віці 17 років, які вчасно не стануть на військовий облік, можуть оштрафувати, передає УНН.

Ми нічого нового щодо адміністративної відповідальності в законопроєкті не ухвалювали. Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Рішення приймається у порядку Кодексом про адміністративні правопорушення тими органами, які уповноважені складати постанови про адміністративні правопорушення - сказав Веніславський.

Зазначимо, сьогодні, 9 січня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, №12076 законопроєкт про особливості взяття на військовий облік призовників.

У законопроєкті вказується, що щороку з 1 січня до 31 липня хлопці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (через Резерв+);

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

У редакції до першого читання вказувалося, що якщо чоловіки у віці 17 років не стали на військовий облік в період з січня по липень, то вони беруться на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку.

Однак до другого читання цю норму було дещо переписано і у фінальному варіанті вона звучить так: громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період з січня по липень, беруться на військовий облік призовників лише після ТЦК.

Тобто, норму про відповідальність була прибрана. Депутати це аргументували тим, що "норма законопроекту фактично передбачає примусове направлення доставлення чоловіків до ТЦК з метою їх постановки на військовий облік і при цьому одночасним притягненням до відповідальності. Такі методи вже довели власну неефективність".

Рада ухвалила закон про особливості взяття на військовий облік: що очікує жінок

Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.