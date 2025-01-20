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"Обмежено придатні" повинні пройти ВЛК до 4 лютого: що потрібно знати

"Обмежено придатні" повинні пройти ВЛК до 4 лютого: що потрібно знати

Київ • УНН

 • 195103 перегляди

Закон скасував статус "обмежено придатний" та вводить лише два статуси: "придатний" і "непридатний". Військовозобов'язані повинні пройти повторний медогляд до 4 лютого, інакше отримають штраф до 25,5 тис. грн.

З 4 травня 2024 року військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. ВЛК необхідно пройти до 4 лютого включно, інакше військовозобов’язані можуть отримати чималі штрафи, передає УНН

"Придатний"/ "непридатний"

Закон №3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який набрав чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час", а вводить лише два статуси: "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Відповідно до закону, громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності закону, протягом дев’яти місяців повинні пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби, тобто до 4 лютого. 

Раніше УНН повідомляв, що у травні минулого року Міністерство оборони своїм наказом визначило список захворювань, за яким будуть встановлюватися статус придатності військовозобов'язаного до військової служби.

Відповідно до наказу, військово-лікарська експертиза визначатиме придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, установлюватиме причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначатиме необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

За наказом визнаються захворювання, за яким військовозобов'язаного можуть визнати:

  • придатним до військової служби із виключенням із обліку, придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
    • непридатними до військової служби, непридатними до військової служби  з переоглядом через 6 – 12 місяців (постанова приймається під час дії воєнного стану);
      • потребує звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів; відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на певну кількість календарних днів;відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на певну кількість календарних днів; лікування у закладі охорони здоров’я (установу) на строк не менше певної кількості календарних днів;
        • тимчасово непридатними до проходження зборів (постанова приймається щодо військовозобов'язаних, резервістів, яких призивають на збори); “тимчасово непридатними” до військової служби (вказати дату повторного огляду).

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          Проте у листопаді Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства оборони, який вносить зміни до положення військово-лікарських комісій. Зокрема, наказ передбачає, що непридатних до військової служби не зніматимуть з обліку і такі особи залишатимуться в реєстрі військовозобов’язаних.

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          Як пройти ВЛК 

          Відповідно до "Правил військового обліку", затвердженого Кабміном, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів. 

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          Проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК. 

          Окрім того, постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби під час дії воєнного стану діє 1 рік, тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію. 

          Штрафи 

          Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

          Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за це може бути накладено штраф від 17 тис. до 25,5 тис. гривень. 

          Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку".

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          Павло Башинський

          Павло Башинський

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