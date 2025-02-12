Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

Верховная рада приняла законопроект о продлении срока повторного прохождения ВЛК ограниченно годными гражданами до 05.06.25, сообщает корреспондент УНН.

Рада приняла законопроект об обязательности прохождения гражданами Украины, признанными ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения окончательного срока его проведения. Срок прохождения ВЛК продлили до 05.06.25.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что "ЗА" проголосовало 313 депутатов.

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до вступления в силу этого Закона были признаны ограниченно годными к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке), обязаны выполнить соответствующие требования до 5 июня 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 4 февраля 2025 года.

Напомним

УНН ранее сообщал, что группа народных депутатов из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий перенос дедлайна прохождения ВЛК ограниченно годными лицами с 5 февраля на 5 июня. Также украинцам, которым установлена инвалидность, не нужно будет проходить ВЛК.