Продовження проходження ВЛК для обмежено придатних: в Раді зареєстровано законопроєкт

Група народних депутатів з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстрували у парламенті законопроєкт, що передбачає перенесення дедлайну проходження ВЛК обмежено придатними особами з 5 лютого на 5 червня. Також українцям, яким встановлена інвалідність, не потрібно буде проходити ВЛК. Про це йдеться в законопроєкті №12457, передає УНН.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, передбачається, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Зазначається, що не потрібно буде проходити ВЛК українцям, які в установленому порядку визнані особами з інвалідністю.

Законопроєктом передбачено, що громадянам необхідно буде самостійно звернутися до ТЦК для отримання повістки на ВЛК, або отримати її через застосунок "Резерв+".

Нагадаємо

29 січня заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомляла, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив УНН, що законопроєкт щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, зареєструють у Верховній Раді сьогодні, 30 січня. Розглянути нардепи можуть його до кінця лютого.

З 4 травня 2024 року військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. ВЛК необхідно пройти до 4 лютого включно.