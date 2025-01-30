Продление прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде зарегистрирован законопроект
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о переносе срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня 2025 года. Лицам с инвалидностью не нужно будет проходить комиссию.
Группа народных депутатов из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий перенос дедлайна прохождения ВВК ограниченно годными лицами с 5 февраля на 5 июня. Также украинцам, которым установлена инвалидность, не нужно будет проходить ВВК. Об этом говорится в законопроекте №12457, передает УНН.
Детали
Согласно законопроекту, предусматривается, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.
Отмечается, что не нужно будет проходить ВВК украинцам, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью.
Законопроектом предусмотрено, что гражданам необходимо будет самостоятельно обратиться в ТЦК для получения повестки на ВВК, или получить ее через приложение "Резерв+".
Напомним
29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.
Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил УНН, что законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня, 30 января. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля.
С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно.