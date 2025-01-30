Продление прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде зарегистрирован законопроект

ukenru
Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
15:12 • 50818 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
14:34 • 72004 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
13:06 • 100706 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
12:52 • 103130 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 104007 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 104571 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 101068 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101144 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 101610 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
30 января, 08:09 • 101951 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

30 января, 07:57 • 112577 просмотра
"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

30 января, 10:36 • 76326 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 112143 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 77150 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 36821 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 77150 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 217062 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 218702 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 208648 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 202745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

15:57 • 36299 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 36821 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 112143 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 127677 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 114654 просмотра
Актуальное
Продление прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде зарегистрирован законопроект

Продление прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде зарегистрирован законопроект

Киев  •  УНН

 • 5934 просмотра

Read in English

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о переносе срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня 2025 года. Лицам с инвалидностью не нужно будет проходить комиссию.

Группа народных депутатов из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий перенос дедлайна прохождения ВВК ограниченно годными лицами с 5 февраля на 5 июня. Также украинцам, которым установлена инвалидность, не нужно будет проходить ВВК. Об этом говорится в законопроекте №12457, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, предусматривается, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Отмечается, что не нужно будет проходить ВВК украинцам, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью.

Законопроектом предусмотрено, что гражданам необходимо будет самостоятельно обратиться в ТЦК для получения повестки на ВВК, или получить ее через приложение "Резерв+".

Напомним

29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил УНН, что законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня, 30 января. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля.

С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук

Обратиться по вопросам размещения рекламы