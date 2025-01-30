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Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт зареєструють сьогодні

Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт зареєструють сьогодні

Київ • УНН

 • 105469 перегляди

У Верховній Раді сьогодні зареєструють законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Розгляд документа планується до кінця лютого.

Законопроєкт щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, зареєструють у Верховній Раді сьогодні. Розглянути нардепи можуть його до кінця лютого. Про це повідомив журналісту УНН нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

На запитання, коли буде зареєстрований у ВР законопроєкт щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, Веніславський відповів:"Сьогодні".

Коментуючи, коли орієнтовно законопроєкт можуть розглянути в Раді, нардеп сказав: "Думаю, до кінця лютого".

Проте зауважимо, що ВЛК необхідно пройти до 4 лютого включно, інакше військовозобов’язані можуть отримати чималі штрафи.

Контекст

29 січня заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомляла, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних.

З 4 травня 2024 року військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. ВЛК необхідно пройти до 4 лютого включно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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