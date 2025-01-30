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Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

Киев  •  УНН

 • 14295 просмотра

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В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.

Законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля. Об этом сообщил журналисту УНН нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На вопрос, когда будет зарегистрирован в ВР законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных, Вениславский ответил: «Сегодня».

Комментируя, когда ориентировочно законопроект могут рассмотреть в Раде, нардеп сказал: «Думаю, до конца февраля».

Однако заметим, что ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно, иначе военнообязанные могут получить немалые штрафы.

Контекст

29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.

С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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