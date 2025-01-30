Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
Киев • УНН
В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.
Законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных, зарегистрируют в Верховной Раде сегодня. Рассмотреть нардепы могут его до конца февраля. Об этом сообщил журналисту УНН нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
На вопрос, когда будет зарегистрирован в ВР законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных, Вениславский ответил: «Сегодня».
Комментируя, когда ориентировочно законопроект могут рассмотреть в Раде, нардеп сказал: «Думаю, до конца февраля».
Однако заметим, что ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно, иначе военнообязанные могут получить немалые штрафы.
Контекст
29 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных.
С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно.