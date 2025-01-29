Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у Раді почали процедуру реєстрації законопроекту

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук, передає УНН.

"Найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами", - повідомила Верещук.

Вона зазначив, що в законопроєкті планується продовжити на чотири місяці до 5 червня термін обовʼязкового проходження ВЛК для осіб, що мали статус "обмежено придатний".

Також планується, що обовʼязок проходити ВЛК не стосуватиметься обмежено придатних осіб до 25 років.

Доповнення

Нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз повідомила, що комітет розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних.

"Пролонгування термінів повʼязано з тим, що нереформована система ВЛК не спромоглась у визначений іншим законом термін, надати можливість всім здійснити переоформлення статусу. ВЛК через свою нездатність "пропустити" ту кількість осіб, які потребують цього; не працюючий електронний запис на ВЛК; черги, які займали та займають з 5 ранку ті, в кого і так є питання зі станом здоровʼя - це знущання, ганьба і вирок системі. Комітет оперативно опрацює цей законопроект після реєстрації та подасть на розгляд парламенту", - додала Фріз.

Нагадаємо

З 4 травня 2024 року військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. ВЛК необхідно пройти до 4 лютого включно, інакше військовозобов’язані можуть отримати чималі штрафи.