Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде начали процедуру регистрации законопроекта
Киев • УНН
Комитет по нацбезопасности начал регистрацию законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Лица до 25 лет могут быть освобождены от обязательного прохождения комиссии.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, имеющих статус ограниченно годных. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, передает УНН.
"В ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами", - сообщила Верещук.
Она отметила, что в законопроекте планируется продлить на четыре месяца до 5 июня срок обязательного прохождения ВВК для лиц, имевших статус "ограниченно годный".
Также планируется, что обязанность проходить ВЛК не будет касаться ограниченно годных лиц до 25 лет.
Дополнение
Нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз сообщила, что комитет начал процедуру регистрации законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для военнообязанных, которые имеют статус ограниченно годных.
"Пролонгирование сроков связано с тем, что нереформированная система ВВК не смогла в определенный другим законом срок, предоставить возможность всем осуществить переоформление статуса. ВВК из-за своей неспособности "пропустить" то количество лиц, которые нуждаются в этом; не работающая электронная запись на ВВК; очереди, которые занимали и занимают с 5 утра те, у кого и так есть вопросы с состоянием здоровья - это издевательство, позор и приговор системе. Комитет оперативно проработает этот законопроект после регистрации и подаст на рассмотрение парламента", - добавила Фриз.
Напомним
С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно, иначе военнообязанные могут получить немалые штрафы.