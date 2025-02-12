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Строк проходження ВЛК для "обмежено придатних" перенесли до 5 червня

Київ • УНН

 • 107043 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про продовження строку проходження військово-лікарської комісії до 5 червня 2025 року. За законопроєкт проголосували 313 депутатів.

У Верховній раді ухвалили законопроєкт про продовження строку повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами до 05.06.25, повідомляє кореспондент УНН.

Рада ухвалила законопроєкт, щодо обов'язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Термін проходження ВЛК продовжили до 05.06.25.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що "ЗА" проголосувало 313 депутатів.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які до набрання чинності цим Законом були визнані обмежено придатними до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку), зобов’язані виконати відповідні вимоги до 5 червня 2025 року. Раніше цей термін був встановлений до 4 лютого 2025 року.

Нагадаємо 

УНН раніше повідомляв,що група народних депутатів з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстрували у парламенті законопроєкт, що передбачає перенесення дедлайну проходження ВЛК обмежено придатними особами з 5 лютого на 5 червня. Також українцям, яким встановлена інвалідність, не потрібно буде проходити ВЛК. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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