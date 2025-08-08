$41.460.15
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

Киев • УНН

 • 9686 просмотра

В первом полугодии 2025 года 1,7 тыс. выпускников обратились в Службу занятости, работу получили более 570 человек. Более 300 выпускников прошли профобучение, прогнозируется рост спроса на технологические и социальные профессии.

Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

В первом полугодии 2025 года в Государственную службу занятости обратились 1,7 тысячи выпускников украинских вузов. Работу удалось найти лишь трети из них, тогда как 20% молодых специалистов были вынуждены пройти профобучение. Об этом журналисту УНН рассказала директор Государственной Службы занятости Юлия Жовтяк.

Какой процент украинских выпускников трудоустраиваются по специальности 

В течение I полугодия 2025 года услугами Государственной службы занятости воспользовались 1,7 тыс. безработных из тех, кто после окончания высших учебных заведений зарегистрировались в службе

- сообщила Жовтяк.

Директор добавила, что чаще всего работу искали выпускники, получившие такие специальности, как управление и администрирование, образование, право, социальные науки, бизнес и право.

При этом почти 1 тысяча из них получили степень бакалавра и младшего бакалавра, более 500 выпускников – магистра, более 200 – специалистов и младших специалистов.

Из обратившихся работу получили более 570 выпускников, профобучение проходили более 300

- отметила директор.

Какие навыки будут нужны в ближайшие 5 лет

Очевидно, что после окончания войны можно ожидать роста спроса работодателей во всех сферах экономики. В первую очередь, в сфере строительства, энергетики, промышленности. В то же время мы прогнозируем, что за счет демобилизации, а также возвращения части граждан из-за границы, возрастет и предложение рабочей силы

– отметили в Службе занятости.

Многие из тех, кто будет искать работу в ближайшие годы, отмечает Жовтяк, будут иметь значительный перерыв в трудовом стаже. Это означает, что им придется обновлять или полностью восстанавливать свои профессиональные навыки.

По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих пяти лет, отмечает директор.

Изменения, по ее словам, коснутся многих сфер и повлекут за собой серьезные структурные сдвиги в экономике. Среди главных факторов, которые будут влиять на эти процессы - цифровизация, рост стоимости жизни, необходимость адаптации к климатическим вызовам и геополитическая нестабильность.

Наиболее востребованными станут технологические профессии, такие как финтех-инженеры, ИИ-специалисты, эксперты машинного обучения, кибербезопасные аналитики, инженеры искусственного интеллекта, разработчики DataOps, архитекторы облачных систем, специалисты по управлению данными, DevOps-инженеры и аналитики виртуальной реальности

- отметила Жовтяк.

Но добавила, что останутся актуальными профессии в социальной сфере: преподаватели высших и средних учебных заведений, реабилитологи, медсестры, социальные работники, психологи, особенно имеющие опыт работы с боевой травмой, тренеры по профессиональному развитию, коучи.

"Стабильно высоким будет спрос на работников агросферы, водителей, строителей, продавцов, работников пищевой промышленности, сиделок, логистических менеджеров, агрономов, ветеринаров и эко-консультантов, операторов станков с программным управлением, электрогазосварщиков, токарей", - также подчеркнула директор.

Дополнение

Государственный центр занятости также определил 10 редких профессий в Украине, среди которых актуарий – специалист, занимающийся оценкой и управлением рисками, особенно в страховой и финансовой сферах. Также хормейстер, который руководит хоровым коллективом, отвечает за подбор репертуара, обучение хористов, а также подготовку хора к выступлениям и концертам и церковный служитель – пономарь, дьяк, помощник капеллана.

Также ранее УНН писал, что Государственный центр занятости сообщил об отсутствии спроса на лесничих, капитанов и филологов. Больше всего же работодатели ищут, в частности, водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей. Впрочем, существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. Например, часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики.

Алена Уткина

