Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Київ • УНН
Державний центр зайнятості повідомив про відсутність попиту на лісничих, капітанів та філологів. Роботодавці найбільше шукають водіїв, слюсарів, швачок та лікарів.
В Україні наразі майже відсутній попит на фахівців таких професій, як: лісничий, капітан, філолог, художник, туризмознавець, матрос. Найбільше ж роботодавці шукають, зокрема, водіїв, слюсарів, швачок, вантажників та лікарів. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Державному центрі зайнятості.
На "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua та інших), станом на 29 липня 2025 року було розміщено 229 тис. пропозицій роботи
У Державному центрі зайнятості зазначили, що найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій, за якими чисельність шукачів роботи значно перевищує кількість наявних вакансій.
Для прикладу – підсобний робітник, прибиральник, листоноша, укладальник-пакувальник, помічник вихователя, економіст, адміністратор, діловод, спеціаліст державної служби, юрист.
Також майже відсутній попит на фахівців таких професій, як: лісничий, капітан, філолог, художник, туризмознавець, оператор радіочастотного контролю, референт, рахівник, чабан, живописець, рецептурник, взуттєвик з індивідуального пошиття взуття, матрос.
Кого найбільше шукають роботодавці
Державний центр зайнятості повідомляє, що найбільше ж вакансій роботодавці подають для:
⦁ кваліфікованих робітників (водіїв, слюсарів, комплектувальників, швачок, електриків, електромонтерів);
⦁ працівників сфери послуг (продавців, адміністраторів, кухарів, барист, офіціантів, охоронників, торгових представників, пекарів, майстрів манікюру);
⦁ професіоналів та фахівців: (бухгалтерів, інженерів, лікарів, фармацевтів, механіків, медичних сестер/братів, експедиторів, вчителів, технологів, економістів, програмістів);
⦁ для некваліфікованих робітників (вантажників, прибиральників, комірників, підсобних робітників).
Слід зазначити, що суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. Наприклад, часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники
Крім того, зазначається, що завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються в усіх галузях економіки. Для прикладу: водій, бухгалтер, юрист, економіст.
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні05.08.25, 17:18 • 75270 переглядiв
Вплив війни на ринок праці
У Державному центрі зайнятості наголошується, що наразі внаслідок суттєвих змін в економіці країни, міграційних процесів, призову чоловіків та жінок на військову службу, на ринку праці спостерігається дефіцит кадрів.
Зокрема, є проблеми з укомплектуванням робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Роботодавці повідомляють про дефіцит кадрів на кваліфікованих робітників, зокрема за професіями:
⦁ електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік;
⦁ слюсар-електрик;
⦁ монтер колії;
⦁ слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
⦁ зварник;
⦁ електрогазозварник;
⦁ автослюсар.
"Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр)", - йдеться у відповідь на запит.