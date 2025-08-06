Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності

В Україні наразі майже відсутній попит на фахівців таких професій, як: лісничий, капітан, філолог, художник, туризмознавець, матрос. Найбільше ж роботодавці шукають, зокрема, водіїв, слюсарів, швачок, вантажників та лікарів. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Державному центрі зайнятості.

На "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua та інших), станом на 29 липня 2025 року було розміщено 229 тис. пропозицій роботи - йдеться у відповіді на запит.

У Державному центрі зайнятості зазначили, що найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій, за якими чисельність шукачів роботи значно перевищує кількість наявних вакансій.

Для прикладу – підсобний робітник, прибиральник, листоноша, укладальник-пакувальник, помічник вихователя, економіст, адміністратор, діловод, спеціаліст державної служби, юрист.

Також майже відсутній попит на фахівців таких професій, як: лісничий, капітан, філолог, художник, туризмознавець, оператор радіочастотного контролю, референт, рахівник, чабан, живописець, рецептурник, взуттєвик з індивідуального пошиття взуття, матрос.

Кого найбільше шукають роботодавці

Державний центр зайнятості повідомляє, що найбільше ж вакансій роботодавці подають для:

⦁ кваліфікованих робітників (водіїв, слюсарів, комплектувальників, швачок, електриків, електромонтерів);

⦁ працівників сфери послуг (продавців, адміністраторів, кухарів, барист, офіціантів, охоронників, торгових представників, пекарів, майстрів манікюру);

⦁ професіоналів та фахівців: (бухгалтерів, інженерів, лікарів, фармацевтів, механіків, медичних сестер/братів, експедиторів, вчителів, технологів, економістів, програмістів);

⦁ для некваліфікованих робітників (вантажників, прибиральників, комірників, підсобних робітників).

Слід зазначити, що суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. Наприклад, часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники - пояснюють у Державному центрі зайнятості.

Крім того, зазначається, що завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються в усіх галузях економіки. Для прикладу: водій, бухгалтер, юрист, економіст.

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Вплив війни на ринок праці

У Державному центрі зайнятості наголошується, що наразі внаслідок суттєвих змін в економіці країни, міграційних процесів, призову чоловіків та жінок на військову службу, на ринку праці спостерігається дефіцит кадрів.

Зокрема, є проблеми з укомплектуванням робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Роботодавці повідомляють про дефіцит кадрів на кваліфікованих робітників, зокрема за професіями:

⦁ електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік;

⦁ слюсар-електрик;

⦁ монтер колії;

⦁ слюсар аварійно-відновлювальних робіт;

⦁ зварник;

⦁ електрогазозварник;

⦁ автослюсар.

"Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр)", - йдеться у відповідь на запит.