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Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Государственный центр занятости сообщил об отсутствии спроса на лесничих, капитанов и филологов. Работодатели больше всего ищут водителей, слесарей, швей и врачей.

Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности

В Украине сейчас почти отсутствует спрос на специалистов таких профессий, как: лесничий, капитан, филолог, художник, туризмовед, матрос. Больше всего же работодатели ищут, в частности, водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Государственном центре занятости.

На "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), по состоянию на 29 июля 2025 года было размещено 229 тыс. предложений работы

- говорится в ответе на запрос.

В Государственном центре занятости отметили, что наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий, по которым численность соискателей работы значительно превышает количество имеющихся вакансий.

Например – подсобный рабочий, уборщик, почтальон, укладчик-упаковщик, помощник воспитателя, экономист, администратор, делопроизводитель, специалист государственной службы, юрист.

Также почти отсутствует спрос на специалистов таких профессий, как: лесничий, капитан, филолог, художник, туризмовед, оператор радиочастотного контроля, референт, счетовод, чабан, живописец, рецептурник, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, матрос.

Кого больше всего ищут работодатели

Государственный центр занятости сообщает, что больше всего вакансий работодатели подают для:

⦁ квалифицированных рабочих (водителей, слесарей, комплектовщиков, швей, электриков, электромонтеров);

⦁ работников сферы услуг (продавцов, администраторов, поваров, барист, официантов, охранников, торговых представителей, пекарей, мастеров маникюра);

⦁ профессионалов и специалистов: (бухгалтеров, инженеров, врачей, фармацевтов, механиков, медицинских сестер/братьев, экспедиторов, учителей, технологов, экономистов, программистов);

⦁ для неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков, кладовщиков, подсобных рабочих).

Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. Например, часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики

- объясняют в Государственном центре занятости.

Кроме того, отмечается, что всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются во всех отраслях экономики. Например: водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

Влияние войны на рынок труда

В Государственном центре занятости отмечается, что сейчас вследствие существенных изменений в экономике страны, миграционных процессов, призыва мужчин и женщин на военную службу, на рынке труда наблюдается дефицит кадров.

В частности, есть проблемы с укомплектованием рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Работодатели сообщают о дефиците кадров на квалифицированных рабочих, в частности по профессиям:

⦁ электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник;

⦁ слесарь-электрик;

⦁ монтер пути;

⦁ слесарь аварийно-восстановительных работ;

⦁ сварщик;

⦁ электрогазосварщик;

⦁ автослесарь.

"Также наблюдается значительный дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр)", - говорится в ответе на запрос. 

Анна Мурашко

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