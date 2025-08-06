Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Киев • УНН
Государственный центр занятости сообщил об отсутствии спроса на лесничих, капитанов и филологов. Работодатели больше всего ищут водителей, слесарей, швей и врачей.
В Украине сейчас почти отсутствует спрос на специалистов таких профессий, как: лесничий, капитан, филолог, художник, туризмовед, матрос. Больше всего же работодатели ищут, в частности, водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Государственном центре занятости.
На "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), по состоянию на 29 июля 2025 года было размещено 229 тыс. предложений работы
В Государственном центре занятости отметили, что наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий, по которым численность соискателей работы значительно превышает количество имеющихся вакансий.
Например – подсобный рабочий, уборщик, почтальон, укладчик-упаковщик, помощник воспитателя, экономист, администратор, делопроизводитель, специалист государственной службы, юрист.
Также почти отсутствует спрос на специалистов таких профессий, как: лесничий, капитан, филолог, художник, туризмовед, оператор радиочастотного контроля, референт, счетовод, чабан, живописец, рецептурник, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, матрос.
Кого больше всего ищут работодатели
Государственный центр занятости сообщает, что больше всего вакансий работодатели подают для:
⦁ квалифицированных рабочих (водителей, слесарей, комплектовщиков, швей, электриков, электромонтеров);
⦁ работников сферы услуг (продавцов, администраторов, поваров, барист, официантов, охранников, торговых представителей, пекарей, мастеров маникюра);
⦁ профессионалов и специалистов: (бухгалтеров, инженеров, врачей, фармацевтов, механиков, медицинских сестер/братьев, экспедиторов, учителей, технологов, экономистов, программистов);
⦁ для неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков, кладовщиков, подсобных рабочих).
Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. Например, часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики
Кроме того, отмечается, что всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются во всех отраслях экономики. Например: водитель, бухгалтер, юрист, экономист.
Влияние войны на рынок труда
В Государственном центре занятости отмечается, что сейчас вследствие существенных изменений в экономике страны, миграционных процессов, призыва мужчин и женщин на военную службу, на рынке труда наблюдается дефицит кадров.
В частности, есть проблемы с укомплектованием рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Работодатели сообщают о дефиците кадров на квалифицированных рабочих, в частности по профессиям:
⦁ электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник;
⦁ слесарь-электрик;
⦁ монтер пути;
⦁ слесарь аварийно-восстановительных работ;
⦁ сварщик;
⦁ электрогазосварщик;
⦁ автослесарь.
"Также наблюдается значительный дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр)", - говорится в ответе на запрос.