Ексклюзив
09:44 • 8838 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10220 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9560 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15685 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13481 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32585 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40136 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27927 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89397 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62775 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Публікації
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці

Київ • УНН

 • 15667 перегляди

У першому півріччі 2025 року 1,7 тис. випускників звернулися до Служби зайнятості, роботу отримали понад 570 осіб. Понад 300 випускників пройшли профнавчання, прогнозується зростання попиту на технологічні та соціальні професії.

Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці

У першому півріччі 2025 року до Державної служби зайнятості звернулися 1,7 тисячі випускників українських вишів. Роботу вдалося знайти лише третині з них, тоді як 20% молодих фахівців були змушені пройти профнавчання. Про це журналісту УНН розповіла директорка Державної Служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Який відсоток українських випускників працевлаштовуються за спеціальністю 

Протягом І півріччя 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 1,7 тис. безробітних з тих, хто після закінчення вищих навчальних закладів зареєструвалися в службі

- повідомила Жовтяк.

Директорка додала, що найчастіше роботу шукали випускники, які здобули такі спеціальності, як управління та адміністрування, освіта, право, соціальні науки, бізнес і право.

При цьому майже 1 тисяча з них здобули ступінь бакалавра та молодшого бакалавра, понад 500 випускників – магістра, понад 200 - спеціалістів та молодших спеціалістів.

З тих, хто звернувся, роботу отримали понад 570 випускників, профнавчання проходили понад 300

- зазначила директорка.

Які навички будуть потрібними найближчі 5 років

Очевидно, що після закінчення війни можна очікувати на зростання попиту роботодавців в усіх сферах економіки. В першу чергу, у сфері будівництва, енергетики, промисловості. Водночас ми прогнозуємо, що за рахунок демобілізації, а також повернення частини громадян із за кордону, зросте і пропозиція робочої сили

– зазначили у Службі зайнятості.

Багато тих, хто шукатиме роботу у найближчі роки, зазначає Жовтяк, матимуть значну перерву в трудовому стажі. Це е означає, що їм доведеться оновлювати або повністю відновлювати свої професійні навички.

За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних п’яти років, наголошує директорка.

Зміни за її словами торкнуться багатьох сфер і спричинять серйозні структурні зрушення в економіці. Серед головних факторів, які впливатимуть на ці процеси - цифровізація, зростання вартості життя, необхідність адаптації до кліматичних викликів і геополітична нестабільність.

Найбільш затребуваними стануть технологічні професії, такі як фінтех-інженери, ШІ-спеціалісти, експерти машинного навчання, кібербезпекові аналітики, інженери штучного інтелекту, розробники DataOps, архітектори хмарних систем, спеціалісти з управління даними, DevOps-інженери та аналітики віртуальної реальності

- зазначила Жовтяк.

Але додала, що залишаться актуальними професії в соціальній сфері: викладачі вищих і середніх навчальних закладів, реабілітологи, медсестри, соціальні працівники, психологи, особливо, які мають досвід роботи з бойовою травмою, тренери з професійного розвитку, коучі.

"Стабільно високим буде попит на працівників агросфери, водіїв, будівельників, продавців, працівників харчової промисловості, доглядальників, логістичних менеджерів, агрономів, ветеринарів та еко-консультантів, операторів верстатів з програмним керуванням, електрогазозварників, токарів", - також наголосила директорка.

Доповнення

Державний центр зайнятості також визначив 10 рідкісних професій в Україні, серед яких актуарій – фахівець, який займається оцінкою та управлінням ризиками, особливо в страховій та фінансовій сферах. Також хормейстер, який керує хоровим колективом, відповідає за підбір репертуару, навчання хористів, а також підготовку хору до виступів та концертів та церковний служитель – паламар, дяк, помічник капелана.

Також раніше УНН писав, що Державний центр зайнятості повідомив про відсутність попиту на лісничих, капітанів та філологів. Найбільше ж роботодавці шукають, зокрема, водіїв, слюсарів, швачок, вантажників та лікарів. Втім суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. Наприклад, часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники.

Альона Уткіна

