Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессии

Дети мечтают стать айтишниками, блогерами и дизайнерами, тогда как страна нуждается в строителях, электриках, водителях. Аналитика, которую представили на Ukraine Recovery Confence Фонд Екатерины Осадчей и международная исследовательская компания Ipsos, показала, что запрос рынка труда послевоенного восстановления Украины и профессиональные ориентиры подростков не совпадают. В некоторых критических отраслях — разница между потребностью в кадрах и желаниями молодежи — расходится в десятки раз. Об этом корреспонденту УНН рассказала Екатерина Осадчая, основательница благотворительной организации "Фонд Екатерины Осадчей".

Как выбирают профессии подростки

Сегодня, по словам Осадчей, подростки часто выбирают профессии, руководствуясь их модностью, медийностью, статусом и иногда отсутствием физического труда. Но это не всегда соответствует реальным потребностям рынка.

Аналитические исследования, в частности "Индекс будущего", проведенное Фондом Елены Зеленской, показывают: 8 из 10 подростков задумываются о своей профессии, но лишь 30% определились, кем хотят быть в 30 лет.

Ориентиры молодежи, по которым они выбирают профессию — собственные интересы и популярность профессии в медиа. Часто дополнительным фактором становится родительское давление или их опыт. Однако романтизированный образ профессии часто не соответствует реальности. Из-за этого молодежь может выбрать неактуальную специальность, потратить время на обучение, но не работать по специальности.

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Устаревшие представления о профессиях также мешают. Например, аграрный сектор уже давно нуждается не только в водителях агротехники, но и в ИТ-специалистах, инженерах, химиках. В то же время на химические факультеты украинских вузов не хватает абитуриентов, говорит основательница фонда. При том, что химики нужны и в фармацевтике, которая в Украине активно развивается, рассказывает Осадчая.

В частности, выпускники редко выбирают рабочие специальности, поэтому специалистов в этих сферах, как следствие, не хватает. Осадчая добавила, что "иногда разница между популярностью профессии среди молодежи и реальным спросом на рынке может быть десятикратной". Впрочем, выбор "рабочей специальности" не говорит об отсутствии долгосрочных перспектив.

То, что ты сегодня, например, электрик, не означает, что ты им останешься на всю жизнь. Важно показать путь развития. Например, квалифицированный электрик может впоследствии открыть собственный бизнес по предоставлению таких услуг - объясняет она.

Поэтому, по словам Осадчей, необходимо менять отношение к рабочим специальностям. В современном мире техническая специальность "может дать гораздо больше перспектив, чем "модная" профессия".

Как сейчас желания подростков совпадают с запросом украинского рынка труда

В большинстве случаев желания украинских подростков относительно будущей профессии не совпадают с потребностями восстановления. Разрывы между спросом и предложением особенно заметны в отдельных сферах.

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Аналитики Ipsos подсчитали, сколько специалистов понадобится Украине для восстановления после войны. Для этого они использовали данные исследования об ущербе и потребностях (RDNA4) и с помощью моделирования определили: стране потребуется около 1,5 миллиона новых работников.

Они также определили, в каких именно сферах будет наибольший спрос на кадры, и сравнили эти результаты с детскими представлениями о будущих профессиях — на основе опроса "Индекс будущего". Это помогло понять, совпадают ли потребности страны с тем, кем хотят стать дети.

Украинская молодежь чаще выбирает IT, дизайн, сферу здравоохранения, красоты, образования, юриспруденцию. В то же время перерабатывающая отрасль будет нуждаться в около 20% от общего количества работников, а желание работать в этой сфере выразили лишь 2% подростков - сообщила Осадчая.

Похожая ситуация, по ее словам, и в энергетике: потребность - 12%, а заинтересованы - лишь 1%. Необходимо доносить до подростков актуальную информацию о потребностях рынка, знакомить их с различными отраслями. Ведь те, кто выбирает профессию сегодня, работать пойдут лишь через 3–5 лет. И есть риск, что выбранная профессия на тот момент уже не будет актуальной.

"Поэтому очень важно выбирать профессию с учетом будущих потребностей. Если мы потратим три-пять лет на неактуальное образование, мы потеряем ценный человеческий капитал", - подчеркивает ведущая.

"Мы уже сейчас испытываем нехватку кадров. И эта проблема только обостряется. Поэтому об этом нужно говорить и всем вместе искать решения", - подытожила она.

В ходе исследования был создан график, который четко демонстрирует разрывы между желаниями молодежи и реальными потребностями.

В красной зоне - наибольшие расхождения между тем, что хотят дети, и тем, что требуется рынку. Серая зона - это отрасли, где планы детей превышают запрос. Например, дизайн или право - популярны, но именно в контексте восстановления менее востребованы для реализации проектов. Зеленая зона - это отрасли, где наблюдается определенное сближение: агробизнес, безопасность.

Какой сейчас запрос на рынке труда

Осадчая отметила, что аналитика базируется на понимании, что восстановление страны - это не вопрос будущего. Оно продолжается уже сейчас, параллельно с войной. Мы уже восстанавливаем то, что было разрушено, и потребность в кадрах актуальна уже сегодня.

По словам Осадчей, сейчас виден большой спрос на рабочие специальности.

Для разработки своей аналитики мы сотрудничали с Государственной службой занятости, и их данные свидетельствуют, что за первое полугодие 2025 года наибольшее количество вакансий было по поиску работников сферы обслуживания и предоставления услуг, специалистов со специальными умениями и знаниями (водителей, слесарей, швей, электриков), специалистов с высшим образованием (учителей, бухгалтеров, инженеров, медиков), неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков и подсобных работников). Наибольшую нехватку работодатели сейчас испытывают среди специалистов со специальными умениями и специалистов с высшим образованием — говорит Осадчая.

В то же время, по ее словам, абитуриенты сейчас выбирают профессии, которые не всегда соответствуют потребностям восстановления. Особенно в контексте высшего образования.

"Мы видим данные МОН, которые показывают, что в этой вступительной кампании будущие студенты чаще всего выбирают специальности "Право", "Менеджмент" и "Филология". Хотя рынок переполнен такими специалистами. С другой стороны, вырос спрос на специальности "Психология", "Медицина", "Инженерия" — и это хорошая тенденция. Конечно, вступительная кампания в разгаре, и ситуация может измениться, но пока тенденции именно такие", - пояснила Осадчая.

А вот среди тех, кто получает степень квалифицированного работника, по данным аналитики, самые популярные специальности — повар, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, парикмахер, электрогазосварщик.

Адаптивность – ключ к успеху

По мировым исследованиям, современный человек меняет профессию 3–4 раза в течение жизни из-за стремительного технологического прогресса и исчезновения ряда специальностей. Украинцы уже ощутили эти изменения на себе: из-за войны многие люди сменили сферу деятельности или место работы. Это доказало, что адаптивность стала ключевым навыком. Именно ее стоит развивать и у детей.

Это потребности современного мира. И именно этим фонд и занимается — помогает молодежи быть гибкими и адаптивными, выбрать тот путь, который поможет реализовать их таланты, и в то же время будет востребован на рынке. Потому что именно молодежь будет восстанавливать страну, делать ее процветающей - подчеркнула Осадчая.

Как родителям помочь ребенку выбрать профессию без давления

Чтобы помочь ребенку определиться с будущей профессией, важно начинать ориентацию еще в раннем возрасте, говорит Осадчая. Различные исследования приводят разный возраст для старта профориентации.

В младшей школе это могут быть простые разговоры о профессиях, обсуждение книг, наблюдение за различными профессиями в повседневной жизни. Стоит показывать ребенку, чем занимаются родители, можно знакомить с профессиями друзей и родственников.

В возрасте 10–13 лет важно обращать внимание на интересы ребенка, помогать ему понять, от чего "горят глаза", что нравится, а что - нет. Профориентационные тесты, практические занятия и демо-дни, когда подросток проводит время на работе у родителей или родных, могут подтолкнуть ребенка к осознанному выбору.

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После 14 лет подростки уже лучше понимают себя. Родителям стоит давать им практические инструменты: тестирование, стажировки, знакомство с реальными условиями труда. Стоит поощрять посещение рабочих мест, участие в профориентационных мероприятиях. Это помогает разрушить мифы, например, что дизайн - сугубо одна профессия дизайнера, а не целая цепочка специалистов, приводит пример Осадчая.

Ключевое - не давить, а поддерживать. Не решать за ребенка, а предоставлять возможности, ресурсы и пространство для самопознания.

Что сейчас делает правительство для того, чтобы сделать профессионально-техническое образование более престижным

Сейчас идет запуск программы профессионального совершенствования в рамках сотрудничества с ЕС, работает инициатива ЕВСТУП, а также предоставляются гранты на обучение по критически важным специальностям.

Ранее УНН писал, что более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

Также определены первые 72 профессионально-технических учебных заведения, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на модернизацию своих мастерских, среди которых наиболее востребованными направлениями являются сельское хозяйство, общественное питание, промышленность и машиностроение, строительство и автомобильный транспорт.

Однако даже при условии модернизации учебных заведений, молодежи часто не хватает информации о содержании и перспективах этих профессий.

Чего не хватает для качественной профориентации украинских учащихся и подготовки кадров

По словам Ирины Балевой, директора Ipsos, компании, которая непосредственно проводила исследования в Украине по заказу Фонда, сделанные сейчас шаги - правильные, но недостаточные. Она подчеркивает, что нужно привлекать родителей и семьи к процессу профориентации. Также дети, при поддержке родителей, охотнее пойдут в те сферы, где видят системную поддержку от государства - через программы, инвестиции, стипендии, подчеркивает Балева.

По моему мнению, говорит Ирина, было бы очень полезно создавать "бизнес-инкубаторы" при школах и учебных заведениях. Она говорит, что это могли бы быть пространства, где учеников обучали бы не только конкретным профессиям, но и основам предпринимательства - с теоретическими знаниями, практическими навыками, менторской поддержкой и доступом к оборудованию или мастерским.

Речь идет о том, чтобы молодежь видела для себя конкретные пути, чтобы они не оказывались после выпуска в "бурном море" без поддержки или ориентиров. Также, по ее словам, было бы хорошо, если бы параллельно существовали льготные кредиты для молодых предпринимателей или специальные программы, стимулирующие их экономическую активность. Уже сейчас есть гранты для молодежи от Министерства экономики, и это хороший пример стимулирования молодежного предпринимательства.

Также необходимо усилить взаимодействие с бизнесом. Во многих отраслях именно бизнес может выступить провайдером обучения, инвестором в подготовку специалистов.

"Нужно согласовать формы коммуникации с бизнесом, потому что много профессионального обучения может проводить бизнес и инвестировать в образование, потому что не все может решать государство", - говорит директор.

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Еще одно важное направление - социальный диалог. Нужно говорить о стандартах труда, гарантиях занятости, четких сигналах от государства, что определенные отрасли точно будут развиваться.

"Если бизнес знает, что, скажем, крупная государственная программа стартует в 2027 году, он начнет готовить кадры уже в 2025-м - формировать логистику, обучать персонал, строить партнерства. Все это возможно только при условиях открытого и стратегического диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом", – подытожила Балева.

Отдельная проблема, по ее словам - это время. По словам Балевой, нужна система так называемого опережающего обучения - интенсивные курсы, которые сокращают базовую подготовку с последующими короткими апгрейд-программами. Такой подход обычно работает после кризисов - например, для подготовки инженеров или технических специалистов.

"Это формат, когда можно "упаковать" курс с четырех лет до двух. И, например, еще какие-то пост-курсы типа апгрейд квалификации, по три месяца, по полгода. Обычно это более насыщенная ежедневная программа обучения, может быть так, что-то в субботу учатся", - пояснила она.

По словам Екатерины Осадчей, также важно, чтобы профессиональная ориентация стала частью инфраструктуры восстановления.

"Проекты восстановления должны иметь компонент подготовки специалистов. Кроме того, важно, чтобы те системы профориентации, которые есть уже сейчас, были современными, интерактивными и ориентированными на будущее", — говорит Екатерина.

По ее словам, сейчас заинтересованность подростков профориентацией довольно низкая. "Индекс будущего" показывает, что лишь 17% детей проходили профориентационные тесты, 4% — посещали ярмарки вакансий, 7% — общались с карьерными советниками. Для большинства единственная профориентация — разговор с родителями (74%).

Также она считает, что для эффективной подготовки молодежи к будущему рынку труда, государство, бизнес, общественный сектор, международные партнеры, школы и родители должны создать экосистему сотрудничества и поддержки.