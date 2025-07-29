Вступительная кампания: в МОН объяснили, при каких условиях можно получить образовательные гранты
Киев • УНН
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил о новых образовательных грантах, позволяющих частично покрывать стоимость обучения. Гранты могут достигать 25 тысяч гривен для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов, а также предусматривают дополнительные коэффициенты для специальностей, важных для государства, и для поступающих из определенных регионов.
Есть несколько видов образовательных грантов, в частности в размере 25 тысяч гривен для тех абитуриентов, которые сдали два предмета НМТ на 170+ баллов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.
Есть несколько уровней грантов. Гранты – это не заем. Гранты – это когда государство финансирует часть вашего образования. Если человек получил 150 баллов по двум предметам на НМТ, то он имеет право на так называемый грант первого уровня. Грант первого уровня в этом году 17 тыс. грн. Он на самом деле может быть увеличен, потому что, если человек берет эти 17 тыс. грн и подается на специальность, которая имеет особую поддержку, то очень часто есть коэффициент и эти коэффициенты могут быть 1,3, 1,5 в зависимости от специальности. Поэтому 17 тыс. грн может превратиться, например в 25 тыс. грн, если человек подается на специальности, которые важны для государства
Также, по его словам, есть гранты для лиц, имеющих по 170 баллов по двум предметам.
Если человек получает 170 баллов по двум предметам, то может рассчитывать на грант в размере 25 тыс. Это грант второго уровня и он доступен только на некоторые специальности и есть некоторые специальности, где грант первого уровня недоступен
Заместитель министра подчеркнул, что важно, что в Украине отошли от черно-белой системы, где либо бюджетное место, либо контракт.
Бюджетные места остаются, есть контрактные места и на контрактные места можно еще получить частичное покрытие, или частичную компенсацию стоимости контракта в форме гранта
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Дополнение
Правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года. Установлены обновленные размеры образовательных грантов и дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий абитуриентов.
Помимо базовых сумм, с 2025 года введен дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Он применяется к абитуриентам, получившим полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступающим в учреждения высшего образования в этих же областях.