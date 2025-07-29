Вступительная кампания: в МОН объяснили, при каких условиях можно получить образовательные гранты

Есть несколько видов образовательных грантов, в частности в размере 25 тысяч гривен для тех абитуриентов, которые сдали два предмета НМТ на 170+ баллов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Есть несколько уровней грантов. Гранты – это не заем. Гранты – это когда государство финансирует часть вашего образования. Если человек получил 150 баллов по двум предметам на НМТ, то он имеет право на так называемый грант первого уровня. Грант первого уровня в этом году 17 тыс. грн. Он на самом деле может быть увеличен, потому что, если человек берет эти 17 тыс. грн и подается на специальность, которая имеет особую поддержку, то очень часто есть коэффициент и эти коэффициенты могут быть 1,3, 1,5 в зависимости от специальности. Поэтому 17 тыс. грн может превратиться, например в 25 тыс. грн, если человек подается на специальности, которые важны для государства - рассказал Винницкий.

Также, по его словам, есть гранты для лиц, имеющих по 170 баллов по двум предметам.

Если человек получает 170 баллов по двум предметам, то может рассчитывать на грант в размере 25 тыс. Это грант второго уровня и он доступен только на некоторые специальности и есть некоторые специальности, где грант первого уровня недоступен - сказал Винницкий.

Заместитель министра подчеркнул, что важно, что в Украине отошли от черно-белой системы, где либо бюджетное место, либо контракт.

Бюджетные места остаются, есть контрактные места и на контрактные места можно еще получить частичное покрытие, или частичную компенсацию стоимости контракта в форме гранта - отметил Винницкий.

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Дополнение

Правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года. Установлены обновленные размеры образовательных грантов и дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий абитуриентов.

Помимо базовых сумм, с 2025 года введен дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Он применяется к абитуриентам, получившим полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступающим в учреждения высшего образования в этих же областях.