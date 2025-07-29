Вступна кампанія: у МОН пояснили, за яких умов можна отримати освітні гранти

Є декілька видів освітніх грантів, зокрема у розмірі 25 тисяч гривень для тих вступників, які склали два предмети НМТ на 170+ балів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Є декілька рівнів грантів. Гранти – це не позика. Гранти – це коли держава фінансує частину вашої освіти. Якщо особа отримала 150 балів з двох предметів на НМТ, то вона має право на так званий грант першого рівня. Грант першого рівня цього року 17 тис. грн. Він насправді може бути збільшений, тому що, якщо особа бере ці 17 тис. грн й подається на спеціальність яка має особливу підтримку, то дуже часто є коефіцієнт й ці коефіцієнти можуть бути 1,3, 1,5 залежно від спеціальності. Тому 17 тис. грн може перетворився, наприклад у 25 тис. грн, якщо людина подається на спеціальності, які важливі для держави - розповів Винницький.

Також, за його словами, є гранти для осіб, які мають по 170 балів з двох предметів.

Якщо особа отримує 170 балів з двох предметів, то може розраховувати на грант у розмірі 25 тис. Це грант другого рівня й він доступний тільки на деякі спеціальності і є деякі спеціальності, де грант першого рівня недоступний - сказав Винницький.

Заступник міністра наголосив, що важливо, що в Україні відійшли від чорно-білої системи, де або бюджетне місце, або контракт.

Бюджетні місця залишаються, є контрактні місця й на контрактні місця можна ще отримати часткове покриття, чи часткову компенсацію вартості контракту у формі гранту - зазначив Винницький.

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Доповнення

Уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року. Встановлено оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.