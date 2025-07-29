Вступна кампанія: МОН назвало спеціальності, за яким працевлаштування є достатньо низьким

У цьогорічних випускників серед пріоритетів такі спеціальності, як медицина, інженерія, середня освіта. Проте досі залишаються популярними спеціальності за якими ринок праці переповнений випускниками й працевлаштування є достатньо низьким. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону передає УНН.

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Винницький розповів про найпопулярніші серед цьогорічних вступників спеціальності.

Тут є хороша новина й не хороша. Насправді маємо наступні пріоритети серед вступників: психологія, медицина, інженерія, середня освіта. Це насправді надихає, що є така позитивна тенденція, що ці спеціальності збільшуються в популярності. Це добре, тому що це показує, що наша потреба в розвитку людського капіталу отримує певний відгук - розповів Винницький.

Проте він зазначив, що такі спеціальності, як право, менеджмент, філологія й цього року мають певну популярність попри те, що за цими спеціальностями ринок праці переповнений випускниками.

Переповнений ринок праці випускниками за спеціальностями право, менеджмент, філологія. На жаль й цього року надалі ці спеціальності мають певну популярність. Звертаю увагу, що на ці спеціальності є дуже мало бюджетних місць й на ці спеціальності гранти передбачені тільки для тих осіб, які мають найвищі бали. Тому, якщо особа бере до уваги право, то я завжди рекомендую глянути можливо на політологію, на соціологію, на інші спеціальності, які є дотичні, тому що ймовірність працевлаштування саме за спеціальністю право, менеджмент чи, наприклад, журналістика, є достатньо низькою, а конкурс дуже великий. А насправді можна за суміжними спеціальностями отримати дуже хорошу освіту з кращими життєвими шансами пізніше - заявив Винницький.

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Чи зростає інтерес до напрямків, де було збільшено державне замовлення

Винницький повідомив, що державне замовлення є достатньо стабільне на інженерні, освітні та медичні спеціальності.

Крім того, цього року, як й минулого упор йде на те, що у нас будуть гранти. Це для часткового покриття вартості контракту. Тому ми бачимо, що попит на державні замовлення й на бюджетні місця очевидно є - сказав Винницький.

Оцінка міністерства цьогорічної вступної кампанії

Заступник міністра зазначив, що наразі ще трохи рано говорити про це, тому що, остаточний дедлайн для подачі документів – це 18:00 1 серпня.

Але на сьогодні у нас є 410 тис. відкритих електронних кабінетів. Ми прогнозували приблизно таку кількість. Маємо 580 тис. поданих заяв. Звертаю увагу, що в нас велика кількість є таких, де подається 3-4 заяви з можливих 15. Але, що тішить, що ми маємо вже фактично відкриті кабінети, вже подані заяви на перший, другий, третій пріоритет – це означає, що наші вступники визначилися з тим куди найбільше хочуть, а зараз будуть дивитися на те, які в них є шанси і будуть подаватися можливо запасні варіанти - розповів Винницький.

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