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МОН про виїзд переможців олімпіад за кордон: це дуже значний відсоток

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець заявив про значний відсоток виїзду молоді, студентства та школярів за кордон, особливо переможців олімпіад. Він наголосив, що для повернення молоді необхідно перемогти у війні та створити нові можливості в Україні.

МОН про виїзд переможців олімпіад за кордон: це дуже значний відсоток

Дійсно спостерігаються факти виїзду молоді, студентства, школярів, які завершують школу, за кордон. Якщо брати цифри переможців олімпіад, то це дуже значний відсоток. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець під час панельної дискусії на щорічному Конгресі Української Студентської Ліги, передає УНН.

Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном, дійсно спостерігаються такі факти. Я не можу зазначити статистично, що це є катастрофічна тенденція в контексті цифр. Якщо ми беремо цифри переможців олімпіад, це відсоток дуже значний – 50+ відсотків 

- розповів Кудрявець.

Він зауважив, що держава не відслідковує кожне переміщення осіб до 18 років, але ця проблема існує.

У першу чергу для того, щоб нам повернути або створити умови для цього, нам потрібно забезпечити перемогу, нам потрібно перемогти у війні. Це перше, що буде повертати дітей, або дозволяти їм залишатися. Це не тільки питання того, що ми будуємо додаткові укриття 

- сказав Кудрявець.

За його словами, по-друге, це можливості.

Ми маємо з вами унікальну ситуацію, яка очікується найближчим часом, – це велика кількість речей, яку можна зробити вперше або заснувати, або долучитися до тих процесів, до яких дуже важко в конкретному ринку за кордоном долучитися 

- зазначив Кудрявець.

Кожна 4 дитина з України хоче переїхати за кордон - опитування 22.05.25, 14:55 • 3737 переглядiв

Доповнення

У липні 2025 року повідомлялося, що згідно дослідження журналістів NGL Media, з України масово виїжджають школярі старших класів з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном, щоб потім реалізувати себе в інших країнах. В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років. 

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта
Лісовий Оксен Васильович
Міністерство освіти і науки України
Україна
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