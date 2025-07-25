МОН о выезде победителей олимпиад за границу: это очень значительный процент

Действительно наблюдаются факты выезда молодежи, студенчества, школьников, которые заканчивают школу, за границу. Если брать цифры победителей олимпиад, то это очень значительный процент. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец во время панельной дискуссии на ежегодном Конгрессе Украинской Студенческой Лиги, передает УНН.

Что касается выездов молодежи, студенчества за границу, школьников, которые заканчивают школу и поступают за границей, действительно наблюдаются такие факты. Я не могу отметить статистически, что это является катастрофической тенденцией в контексте цифр. Если мы берем цифры победителей олимпиад, это процент очень значительный – 50+ процентов - рассказал Кудрявец.

Он отметил, что государство не отслеживает каждое перемещение лиц до 18 лет, но эта проблема существует.

В первую очередь для того, чтобы нам вернуть или создать условия для этого, нам нужно обеспечить победу, нам нужно победить в войне. Это первое, что будет возвращать детей, или позволять им оставаться. Это не только вопрос того, что мы строим дополнительные укрытия - сказал Кудрявец.

По его словам, во-вторых, это возможности.

Мы имеем с вами уникальную ситуацию, которая ожидается в ближайшее время, – это большое количество вещей, которую можно сделать впервые или основать, или приобщиться к тем процессам, к которым очень трудно в конкретном рынке за границей приобщиться - отметил Кудрявец.

Каждый 4 ребенок из Украины хочет переехать за границу - опрос

Дополнение

В июле 2025 года сообщалось, что согласно исследованию журналистов NGL Media, из Украины массово выезжают школьники старших классов из соображений безопасности и с целью получать образование за границей, чтобы потом реализовать себя в других странах. В Украине зафиксировано наименьшее количество школьников за 30 лет.

Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно парней, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование.