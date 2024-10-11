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Велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон - Лісовий

Київ • УНН

 • 11159 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив про масовий виїзд учнів 10-11 класів за кордон, особливо хлопців. Міністерство планує запропонувати якісну освіту в Україні, щоб заохотити молодь залишатися.

Велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту. Про це Лісовий заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

"Що стосується виїзду. Я підтримую вашу тривогу. Дійсно, ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопців, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися тут в Україні різними способами, але ключове, що ми, як система освіти, як міністерство, повинні запропонувати нашим громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту. Це буде ключовим спонуканням залишитися тут", - сказав Лісовий.

Він наголосив, що на сьогодні західна освіта міфологізована, а ті університети, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Нагадаємо

Міносвіти оновило правила дистанційного навчання та навчання за кордоном з 2025-2026 навчального року. Зміни стосуються мінімальної кількості учнів у дистанційних класах, навчання дітей на ТОТ та за кордоном.

Павло Башинський

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