Школа офлайн: яких змін очікувати у 2025-2026 навчальному році
Київ • УНН
Міносвіти оновило правила дистанційного навчання та навчання за кордоном з 2025-2026 навчального року. Зміни стосуються мінімальної кількості учнів у дистанційних класах, навчання дітей на ТОТ та за кордоном.
Міністерство освіти і науки затвердило низку змін до комплексної політики "Школа офлайн" і розповіло, яких змін очікувати у 2025-2026 навчальному році, пише УНН.
Деталі
Зокрема, вони стосуються організації дистанційного навчання, індивідуального педагогічного патронажу та навчання за місцем перебування.
Серед ключових нововведень з 1 вересня 2025 року:
Організація дистанційних класів
Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі становитиме 20 осіб. Діти, які навчаються за сімейною або екстернатною формами, не враховують в цю кількість.
Дистанційна освіта для дітей за кордоном
Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, вивчатимуть в українських школах тільки предмети з українознавчим компонентом. Тобто не буде подвійного навантаження, коли дитина навчається за повною програмою і в українській, і в закордонній школі. Оцінки із закордонних шкіл перезараховуватимуть.
Навчання за місцем перебування дитини
Діти, які переїхали внаслідок російської агресії, будуть навчатись очно у школах за місцем свого фактичного перебування. Покрокова інструкція, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання тут.
Навчання дітей на ТОТ
Якщо дистанційні класи з учнями, які на ТОТ продовжують працювати відповідно до оновлених правил, то учні продовжуватимуть навчання у своїх класах. Також запроваджується педагогічний патронаж, тобто індивідуальна форма освіти. Він передбачає, що за кожним учнем закріплюється вчитель, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.
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