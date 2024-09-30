МОН про скасування золотих і срібних медалей у школах: ведеться обговорення
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України повідомило про обговорення скасування нагородження учнів золотими та срібними медалями. Освітній омбудсмен пропонує переглянути систему нагородження випускників шкіл.
В Україні зацікавленими органами центральної влади та органами місцевого самоврядування у сфері освіти ведеться обговорення щодо скасування нормативно-правових актів, якими передбачене нагородження учасників освітнього процесу золотою та срібною медалями. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит УНН.
Види і форми та відзначення учнів у закладі освіти визначає стаття 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту". До них належать похвальні листи, грамоти, золоті чи срібні медалі. Наразі зацікавленими органами центральної влади та органами місцевого самоврядування у сфері освіти ведеться обговорення щодо скасування НПА (нормативно-правових актів - ред.), якими передбачене нагородження учасників освітнього процесу золотою та срібною медалями
Контекст
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запропонував переглянути систему нагородження випускників шкіл медалями. За його словами, в Україні за 6 років кількість медалістів серед випускників 11-го класу збільшилася на 141,36%. Проте збільшення кількості медалістів не відображає реальний стан освіти. Також отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти.
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв на Саміті перших леді та джентльменів, що питання скасування вручення у школах срібних та золотих медалей потрібно винести на громадське обговорення.