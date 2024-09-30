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МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 06:29  •  8537 просмотра

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Министерство образования и науки Украины сообщило об обсуждении отмены награждения учеников золотыми и серебряными медалями. Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ.

В Украине заинтересованными органами центральной власти и органами местного самоуправления в сфере образования ведется обсуждение об отмене нормативно-правовых актов, которыми предусмотрено награждение участников образовательного процесса золотой и серебряной медалями. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос УНН.

Виды и формы и награждения учащихся в учебном заведении определяет статья 16 Закона Украины "О полном общем среднем образовании". К ним относятся похвальные листы, грамоты, золотые или серебряные медали. Сейчас заинтересованными органами центральной власти и органами местного самоуправления в сфере образования ведется обсуждение об отмене НПА (нормативно-правовых актов - ред.), которыми предусмотрено награждение участников образовательного процесса золотой и серебряной медалями

- говорится в ответе МОН на запрос.

Контекст

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предложил пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями. По его словам, в Украине за 6 лет количество медалистов среди выпускников 11-го класса увеличилось на 141,36%. Однако увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования. Также получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.

Министр образования и науки Оксен Лисовый заявлял на Саммите первых леди и джентльменов, что вопрос отмены вручения в школах серебряных и золотых медалей нужно вынести на общественное обсуждение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
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