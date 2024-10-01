Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году
Киев • УНН
Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за рубежом с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учеников в дистанционных классах, обучения детей на ВОТ и за рубежом.
Министерство образования и науки утвердило ряд изменений в комплексную политику "Школа офлайн" и рассказало, каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году, пишет УНН.
Детали
В частности, они касаются организации дистанционного обучения, индивидуального педагогического патронажа и обучения по месту пребывания.
Среди ключевых нововведений с 1 сентября 2025 года:
Организация дистанционных классов
Минимальное количество учеников в дистанционном классе составит 20 человек. Дети, которые учатся по семейной или экстернатной формам, не учитывают в это количество.
Дистанционное образование для детей за рубежом
Дети за рубежом, которые ходят в местные школы, будут изучать в украинских школах только предметы с украиноведческим компонентом. То есть не будет двойной нагрузки, когда ребенок учится по полной программе и в украинской, и в зарубежной школе. Оценки из зарубежных школ будут перезачислять.
Обучение по месту пребывания ребенка
Дети, которые переехали в результате российской агрессии, будут учиться очно в школах по месту своего фактического пребывания. Пошаговая инструкция, как родители могут перевести ребенка в школу по месту жительства здесь.
Обучение детей на ВОТ
Если дистанционные классы с учениками, которые на ВОТ продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, то ученики будут продолжать обучение в своих классах. Также вводится педагогический патронаж, то есть индивидуальная форма образования. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляется учитель, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями.
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