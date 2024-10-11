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Большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу - Лисовой

Большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу - Лисовой

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 11:26  •  5386 просмотра

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Министр образования Оксен Лисовой заявил о массовом выезде учеников 10-11 классов за границу, особенно ребят. Министерство планирует предложить качественное образование в Украине, чтобы поощрить молодежь оставаться.

Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу, отметив, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование. Об этом Лисовой заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

"Что касается выезда. Я поддерживаю вашу тревогу. Действительно, мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно ребята, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться здесь в Украине разными способами, но ключевое, что мы, как система образования, как министерство, должны предложить нашим гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование. Это будет ключевым побуждением остаться здесь", - сказал Лисовой.

Он отметил, что на сегодня западное образование мифологизировано, а те университеты, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных высших учебных заведений.

Напомним

Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за рубежом с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учеников в дистанционных классах, обучения детей на ВОТ и за рубежом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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