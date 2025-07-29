Вступительная кампания: МОН назвало специальности, по которым трудоустройство достаточно низкое

Среди приоритетов выпускников этого года такие специальности, как медицина, инженерия, среднее образование. Однако до сих пор остаются популярными специальности, по которым рынок труда переполнен выпускниками и трудоустройство достаточно низкое. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.

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Винницкий рассказал о самых популярных специальностях среди абитуриентов этого года.

Здесь есть хорошая новость и не очень хорошая. На самом деле, у нас следующие приоритеты среди абитуриентов: психология, медицина, инженерия, среднее образование. Это действительно вдохновляет, что есть такая положительная тенденция, что эти специальности увеличиваются в популярности. Это хорошо, потому что это показывает, что наша потребность в развитии человеческого капитала получает определенный отклик - рассказал Винницкий.

Однако он отметил, что такие специальности, как право, менеджмент, филология и в этом году пользуются определенной популярностью, несмотря на то, что по этим специальностям рынок труда переполнен выпускниками.

Переполнен рынок труда выпускниками по специальностям право, менеджмент, филология. К сожалению, и в этом году эти специальности по-прежнему пользуются определенной популярностью. Обращаю внимание, что на эти специальности очень мало бюджетных мест, и на эти специальности гранты предусмотрены только для тех лиц, которые имеют наивысшие баллы. Поэтому, если человек рассматривает право, то я всегда рекомендую посмотреть, возможно, на политологию, на социологию, на другие смежные специальности, потому что вероятность трудоустройства именно по специальности право, менеджмент или, например, журналистика, достаточно низкая, а конкурс очень большой. А на самом деле можно по смежным специальностям получить очень хорошее образование с лучшими жизненными шансами позже - заявил Винницкий.

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Растет ли интерес к направлениям, где был увеличен государственный заказ

Винницкий сообщил, что государственный заказ достаточно стабилен на инженерные, образовательные и медицинские специальности.

Кроме того, в этом году, как и в прошлом, упор делается на то, что у нас будут гранты. Это для частичного покрытия стоимости контракта. Поэтому мы видим, что спрос на государственные заказы и на бюджетные места очевидно есть - сказал Винницкий.

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Заместитель министра отметил, что пока еще рано говорить об этом, потому что окончательный дедлайн для подачи документов – это 18:00 1 августа.

Но на сегодня у нас есть 410 тыс. открытых электронных кабинетов. Мы прогнозировали примерно такое количество. Имеем 580 тыс. поданных заявлений. Обращаю внимание, что у нас большое количество таких, где подается 3-4 заявления из возможных 15. Но, что радует, что у нас уже фактически открыты кабинеты, уже поданы заявления на первый, второй, третий приоритет – это означает, что наши абитуриенты определились с тем, куда больше всего хотят, а сейчас будут смотреть на то, какие у них есть шансы и будут подаваться, возможно, запасные варианты - рассказал Винницкий.

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