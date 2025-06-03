Как поступить на две специальности в одном университете и кто может воспользоваться квотами: пошаговое объяснение

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира
Эксклюзив
08:15 • 14326 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 33664 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
06:00 • 23263 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 76513 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 85562 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 107519 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 116303 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 202547 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 168778 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 164232 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

3 июня, 01:38 • 38015 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 23588 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 26579 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 29986 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 23172 просмотра
публикации

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 33615 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 23989 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 76463 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 202526 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 359586 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 9456 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 12080 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 11223 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 138751 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 144676 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Как поступить на две специальности в одном университете и кто может воспользоваться квотами: пошаговое объяснение

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В Украине можно учиться на двух специальностях одновременно. В 2025 году некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами для поступления. Как правильно подать заявления – в материале.

Как поступить на две специальности в одном университете и кто может воспользоваться квотами: пошаговое объяснение

В Украине можно одновременно учиться на двух специальностях — как в разных вузах, так и в одном. Также в 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления. Как правильно подать заявления, когда подтверждать участие в конкурсе на контракт и почему нельзя получить бюджет и грант одновременно - пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Поступление на две специальности одновременно

Абитуриенты имеют право подавать заявления на разные специальности в одном или нескольких вузах. Даже параллельное обучение — вполне законно. Главное — пройти стандартную процедуру подачи заявлений через электронный кабинет поступающего.

В 2025 году вырастет госзаказ на аграрные специальности в вузах - Коваль02.06.25, 11:39 • 2288 просмотров

Подача заявлений

Подать заявления можно с 19 июля до 1 августа;

Допускается максимум 15 заявлений: 5 заявлений на бюджет (с обязательным приоритетом) и до 10 заявлений на контракт (приоритет можно выставить, но не обязательно).

Рассмотрение заявлений и формирование рейтинговых списков происходит в определенные Министерством образования и науки сроки.

Как поступить на вторую специальность в том же вузе

После того, как поступающий 11 августа будет зачислен на бюджет (или на контракт в случае подачи заявления на контракт с приоритетом), он может также участвовать в конкурсном отборе на контракт на другую специальность, на которую он уже подал заявление в своем электронном кабинете. Алгоритм действий таков:

  • подайте заявления на обе специальности (одну на бюджет, другую — на контракт);
    • после зачисления на бюджет 11 августа система деактивирует все остальные заявления;
      • чтобы оставить второе заявление активным, зайдите в электронный кабинет и нажмите «Подтверждаю участие в конкурсе на контракт» возле нужного заявления;

        Теперь вы сможете пройти конкурс на контрактное обучение по другой специальности.

        Зачисление на контракт происходит с 11 до 30 августа.

        Дополнительный набор

        Если не успели или передумали — есть шанс поступить во время дополнительного набора: 

        • дополнительные волны набора на контракт длятся с 1 сентября до 20 октября;
          • после 20 октября электронный кабинет будет деактивирован, и вступительная кампания завершится.

            В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах – МОН02.06.25, 13:47 • 2854 просмотра

            Бюджет и грант нельзя получить одновременно

            Если вас уже зачислили на бюджет, то грант на контрактную форму (на вторую специальность) получить нельзя — даже с высокими баллами.

            Это потому, что государство финансирует только одно обучение на каждом образовательном уровне: или бюджет, или грант.

            Поэтому перед подачей заявлений необходимо точно определиться с приоритетами и планом на вторую специальность. Это поможет избежать путаницы и не потерять шанс учиться там, где действительно хочется.

            Кто имеет право поступать по квоте

            В 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления.

            Квота — это льготный механизм для поступающих, которые из-за жизненных обстоятельств нуждаются в особой поддержке. Существует два типа квот: квота-1 и квота-2.

            Кто имеет право на квоту-1

            Это квота для социально уязвимых категорий, которая предоставляет преимущество во время поступления на бюджет.

            Имеют право на квоту-1:

            • лица с инвалидностью I или II групп;
              • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
                • военнослужащие (кроме срочной службы);
                  • пленные в результате вооруженной агрессии против Украины;
                    • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

                      МОН утвердил новую образовательную программу для старшей школы: что изменится30.05.25, 13:03 • 2806 просмотров

                      Кто имеет право на квоту-2

                      Это квота для поступающих с оккупированных или прифронтовых территорий. Она дает возможность поступать по результатам собеседования, без НМТ.

                      Имеют право на квоту-2:

                      • зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, по состоянию на любую дату с 1 июня по 30 сентября года поступления;
                        • зарегистрированные на освобожденных территориях, если их оккупация завершилась после 1 января года поступления, и они либо остаются на этих территориях, либо переехали в пределах Украины в том же году.

                          Объем квоты-2

                          • 10% — в большинстве вузов (но не менее одного места);
                            • 40% — в перемещенных учреждениях высшего образования, а также в учреждениях Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

                              Количество мест по квоте определяется правилами приема каждого университета и публикуется вместе с общим объемом госзаказа.

                              Чтобы воспользоваться квотой, нужно обязательно подтвердить свою льготу документально во время подачи заявления.

                              МОН запускает платформу для обучения детей за границей по украиноведческой программе02.06.25, 14:58 • 4398 просмотров

                              Алена Уткина

                              Алена Уткина

                              ОбществоОбразование
                              Министерство образования и науки Украины
                              Украина
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9