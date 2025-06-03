Как поступить на две специальности в одном университете и кто может воспользоваться квотами: пошаговое объяснение
Киев • УНН
В Украине можно учиться на двух специальностях одновременно. В 2025 году некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами для поступления. Как правильно подать заявления – в материале.
В Украине можно одновременно учиться на двух специальностях — как в разных вузах, так и в одном. Также в 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления. Как правильно подать заявления, когда подтверждать участие в конкурсе на контракт и почему нельзя получить бюджет и грант одновременно - пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Поступление на две специальности одновременно
Абитуриенты имеют право подавать заявления на разные специальности в одном или нескольких вузах. Даже параллельное обучение — вполне законно. Главное — пройти стандартную процедуру подачи заявлений через электронный кабинет поступающего.
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Подача заявлений
Подать заявления можно с 19 июля до 1 августа;
Допускается максимум 15 заявлений: 5 заявлений на бюджет (с обязательным приоритетом) и до 10 заявлений на контракт (приоритет можно выставить, но не обязательно).
Рассмотрение заявлений и формирование рейтинговых списков происходит в определенные Министерством образования и науки сроки.
Как поступить на вторую специальность в том же вузе
После того, как поступающий 11 августа будет зачислен на бюджет (или на контракт в случае подачи заявления на контракт с приоритетом), он может также участвовать в конкурсном отборе на контракт на другую специальность, на которую он уже подал заявление в своем электронном кабинете. Алгоритм действий таков:
- подайте заявления на обе специальности (одну на бюджет, другую — на контракт);
- после зачисления на бюджет 11 августа система деактивирует все остальные заявления;
- чтобы оставить второе заявление активным, зайдите в электронный кабинет и нажмите «Подтверждаю участие в конкурсе на контракт» возле нужного заявления;
Теперь вы сможете пройти конкурс на контрактное обучение по другой специальности.
Зачисление на контракт происходит с 11 до 30 августа.
Дополнительный набор
Если не успели или передумали — есть шанс поступить во время дополнительного набора:
- дополнительные волны набора на контракт длятся с 1 сентября до 20 октября;
- после 20 октября электронный кабинет будет деактивирован, и вступительная кампания завершится.
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Бюджет и грант нельзя получить одновременно
Если вас уже зачислили на бюджет, то грант на контрактную форму (на вторую специальность) получить нельзя — даже с высокими баллами.
Это потому, что государство финансирует только одно обучение на каждом образовательном уровне: или бюджет, или грант.
Поэтому перед подачей заявлений необходимо точно определиться с приоритетами и планом на вторую специальность. Это поможет избежать путаницы и не потерять шанс учиться там, где действительно хочется.
Кто имеет право поступать по квоте
В 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления.
Квота — это льготный механизм для поступающих, которые из-за жизненных обстоятельств нуждаются в особой поддержке. Существует два типа квот: квота-1 и квота-2.
Кто имеет право на квоту-1
Это квота для социально уязвимых категорий, которая предоставляет преимущество во время поступления на бюджет.
Имеют право на квоту-1:
- лица с инвалидностью I или II групп;
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- военнослужащие (кроме срочной службы);
- пленные в результате вооруженной агрессии против Украины;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
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Кто имеет право на квоту-2
Это квота для поступающих с оккупированных или прифронтовых территорий. Она дает возможность поступать по результатам собеседования, без НМТ.
Имеют право на квоту-2:
- зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, по состоянию на любую дату с 1 июня по 30 сентября года поступления;
- зарегистрированные на освобожденных территориях, если их оккупация завершилась после 1 января года поступления, и они либо остаются на этих территориях, либо переехали в пределах Украины в том же году.
Объем квоты-2
- 10% — в большинстве вузов (но не менее одного места);
- 40% — в перемещенных учреждениях высшего образования, а также в учреждениях Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Количество мест по квоте определяется правилами приема каждого университета и публикуется вместе с общим объемом госзаказа.
Чтобы воспользоваться квотой, нужно обязательно подтвердить свою льготу документально во время подачи заявления.
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