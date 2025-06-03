Как поступить на две специальности в одном университете и кто может воспользоваться квотами: пошаговое объяснение

В Украине можно одновременно учиться на двух специальностях — как в разных вузах, так и в одном. Также в 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления. Как правильно подать заявления, когда подтверждать участие в конкурсе на контракт и почему нельзя получить бюджет и грант одновременно - пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Поступление на две специальности одновременно

Абитуриенты имеют право подавать заявления на разные специальности в одном или нескольких вузах. Даже параллельное обучение — вполне законно. Главное — пройти стандартную процедуру подачи заявлений через электронный кабинет поступающего.

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Подача заявлений

Подать заявления можно с 19 июля до 1 августа;

Допускается максимум 15 заявлений: 5 заявлений на бюджет (с обязательным приоритетом) и до 10 заявлений на контракт (приоритет можно выставить, но не обязательно).

Рассмотрение заявлений и формирование рейтинговых списков происходит в определенные Министерством образования и науки сроки.

Как поступить на вторую специальность в том же вузе

После того, как поступающий 11 августа будет зачислен на бюджет (или на контракт в случае подачи заявления на контракт с приоритетом), он может также участвовать в конкурсном отборе на контракт на другую специальность, на которую он уже подал заявление в своем электронном кабинете. Алгоритм действий таков:

подайте заявления на обе специальности (одну на бюджет, другую — на контракт);

после зачисления на бюджет 11 августа система деактивирует все остальные заявления;

чтобы оставить второе заявление активным, зайдите в электронный кабинет и нажмите «Подтверждаю участие в конкурсе на контракт» возле нужного заявления;

Теперь вы сможете пройти конкурс на контрактное обучение по другой специальности.

Зачисление на контракт происходит с 11 до 30 августа.

Дополнительный набор

Если не успели или передумали — есть шанс поступить во время дополнительного набора:

дополнительные волны набора на контракт длятся с 1 сентября до 20 октября;

после 20 октября электронный кабинет будет деактивирован, и вступительная кампания завершится.

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Бюджет и грант нельзя получить одновременно

Если вас уже зачислили на бюджет, то грант на контрактную форму (на вторую специальность) получить нельзя — даже с высокими баллами.

Это потому, что государство финансирует только одно обучение на каждом образовательном уровне: или бюджет, или грант.

Поэтому перед подачей заявлений необходимо точно определиться с приоритетами и планом на вторую специальность. Это поможет избежать путаницы и не потерять шанс учиться там, где действительно хочется.

Кто имеет право поступать по квоте

В 2025 году во время поступления в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления.

Квота — это льготный механизм для поступающих, которые из-за жизненных обстоятельств нуждаются в особой поддержке. Существует два типа квот: квота-1 и квота-2.

Кто имеет право на квоту-1

Это квота для социально уязвимых категорий, которая предоставляет преимущество во время поступления на бюджет.

Имеют право на квоту-1:

лица с инвалидностью I или II групп;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

военнослужащие (кроме срочной службы);

пленные в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

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Кто имеет право на квоту-2

Это квота для поступающих с оккупированных или прифронтовых территорий. Она дает возможность поступать по результатам собеседования, без НМТ.

Имеют право на квоту-2:

зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, по состоянию на любую дату с 1 июня по 30 сентября года поступления;

зарегистрированные на освобожденных территориях, если их оккупация завершилась после 1 января года поступления, и они либо остаются на этих территориях, либо переехали в пределах Украины в том же году.

Объем квоты-2

10% — в большинстве вузов (но не менее одного места);

40% — в перемещенных учреждениях высшего образования, а также в учреждениях Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Количество мест по квоте определяется правилами приема каждого университета и публикуется вместе с общим объемом госзаказа.

Чтобы воспользоваться квотой, нужно обязательно подтвердить свою льготу документально во время подачи заявления.

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