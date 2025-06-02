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МОН запускает платформу для обучения детей за границей по украиноведческой программе

Киев • УНН

 • 330 просмотра

МОН запустило онлайн-платформу для обучения детей за границей по украиноведческой программе. Школьники смогут изучать украинский язык, историю и литературу.

МОН запускает платформу для обучения детей за границей по украиноведческой программе

Украинские дети, которые сейчас учатся за границей, смогут совместить обучение в украинской школе и местном учебном заведении благодаря новой онлайн-платформе от Министерства образования и науки Украины. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичова, передает УНН.

Детали

МОН официально представило онлайн-платформу для регистрации на украиноведческий компонент. Этот компонент — это специальная сокращенная программа, которая охватывает украинский язык, литературу, историю, географию и другие предметы, которые не изучаются в школах других стран. Остальные предметы дети могут перезачесть, что позволяет избежать дублирования обучения.

У нас есть категории учеников, которые, находясь за пределами Украины, также должны иметь возможность учиться в соответствии с теми условиями, в которых они находятся. Одним из таких инструментов является украиноведческий компонент. И именно сегодня мы запускаем диджитальную платформу. Это единое окно для наших родителей и учеников, которые находятся за границей, и кто ищет возможности зачисления на украиноведческий компонент, может перейти на единую платформу, через которую можно выбрать заведение, которое гарантированно с 1 сентября 2025 года открывает украиноведческие классы, которое уже готово к коммуникации, зачислению в свое заведение и подготовке к 1 сентября

 - сообщила Кузьмичова.

МОН также отмечает, что школы адаптируют расписание к разнице во времени и потребностям семей, что поможет сделать обучение более комфортным и доступным для всех украинских детей, которые временно находятся за границей.

Напомним

В Министерстве образования и науки Украины анонсировали внедрение должности офицера образовательной безопасности в 3000 украинских школ уже в 2025-2026 учебном году.

Алена Уткина

Алена Уткина

Наши за границейОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина
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