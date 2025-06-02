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МОН запускає платформу для навчання дітей за кордоном за українознавчою програмою

Київ • УНН

 • 974 перегляди

МОН запустило онлайн-платформу для навчання дітей за кордоном за українознавчою програмою. Школярі зможуть вивчати українську мову, історію та літературу.

МОН запускає платформу для навчання дітей за кордоном за українознавчою програмою

Українські діти, які зараз навчаються за кордоном, зможуть поєднати навчання в українській школі та місцевому закладі освіти завдяки новій онлайн-платформі від Міністерства освіти і науки України. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова передає УНН.

Деталі

МОН офіційно презентувало онлайн-платформу для реєстрації на українознавчий компонент. Цей компонент — це спеціальна скорочена програма, яка охоплює українську мову, літературу, історію, географію та інші предмети, які не вивчаються в школах інших країн. Решту предметів діти можуть перезарахувати, що дозволяє уникнути дублювання навчання.

У нас є категорії учнів, які, будучи поза межами України, так само повинні мати можливість вчитися відповідно до тих умов, у яких вони перебувають. Одним із таких інструментів є українознавчий компонент. І саме сьогодні ми запускаємо діджитальну платформу. Це єдине вікно для наших батьків та учнів, які перебувають за кордоном, і хто шукає можливості зарахування на українознавчий компонент може перейти на єдину платформу, через яку можна обрати заклад, який гарантовано з 1 вересня 2025 року відкриває українознавчі класи, який вже готовий до комунікації, зарахування до свого закладу та підготовки до 1 вересня

 - повідомила Кузьмичова.

МОН також зазначає, що школи адаптують розклад до різниці у часі та потреб родин, що допоможе зробити навчання комфортнішим та доступнішим для всіх українських дітей, які тимчасово перебувають за кордоном.

Нагадаємо

У Міністерстві освіти і науки України анонсували впровадження посади офіцера освітньої безпеки у 3000 українських шкіл вже у 2025-2026 навчальному році.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Наші за кордономОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Україна
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