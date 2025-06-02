МОН запускає платформу для навчання дітей за кордоном за українознавчою програмою

Українські діти, які зараз навчаються за кордоном, зможуть поєднати навчання в українській школі та місцевому закладі освіти завдяки новій онлайн-платформі від Міністерства освіти і науки України. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова передає УНН.

МОН офіційно презентувало онлайн-платформу для реєстрації на українознавчий компонент. Цей компонент — це спеціальна скорочена програма, яка охоплює українську мову, літературу, історію, географію та інші предмети, які не вивчаються в школах інших країн. Решту предметів діти можуть перезарахувати, що дозволяє уникнути дублювання навчання.

У нас є категорії учнів, які, будучи поза межами України, так само повинні мати можливість вчитися відповідно до тих умов, у яких вони перебувають. Одним із таких інструментів є українознавчий компонент. І саме сьогодні ми запускаємо діджитальну платформу. Це єдине вікно для наших батьків та учнів, які перебувають за кордоном, і хто шукає можливості зарахування на українознавчий компонент може перейти на єдину платформу, через яку можна обрати заклад, який гарантовано з 1 вересня 2025 року відкриває українознавчі класи, який вже готовий до комунікації, зарахування до свого закладу та підготовки до 1 вересня