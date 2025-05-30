МОН утвердил новую образовательную программу для старшей школы: что изменится

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу для старшей школы. Это ключевой документ, необходимый для воплощения реформы обучения в старших классах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Детали

Программа предоставляет возможности для учеников 10–12 классов выбирать свой следующий образовательный путь.

Предусмотрено, в частности:

Выбор профиля обучения. Ученик (или ученица) определяется с пакетным решением предметов и курсов, которое входит в профиль по умолчанию. Выбирая, например, математический профиль, школьник будет углубленно изучать математику и другие обязательные предметы этого направления. Выбор курсов, углубляющих, расширяющих профиль. Ученик (или ученица) выбирает предметы или курсы в рамках профиля, которые помогут углубить знания и усовершенствовать умения в профильном направлении. Например, комбинаторный анализ для математического профиля. Выбор внепрофильных предметов. Ученик (или ученица) выбирает предметы и курсы вне профиля для своего всестороннего развития. Например, обучаясь на математическом профиле, может выбрать курс драматургии и театра.

Вместе с тем, учебный план содержит предметы или курсы, обязательные для всех учеников и учениц. Это все предметы, которые являются обязательными для сдачи государственной итоговой аттестации после 12 класса (в формате ВНО/НМТ). Их ученики и ученицы будут изучать в течение трех лет.

Реформа старшей школы: что ждет учеников в 2027 году

Типовая образовательная программа предусматривает также возможность формировать переменные группы, чтобы обеспечить изучение выборочных предметов и курсов.

Возможно также уменьшение количества обязательных предметов. Если раньше в 11 классе ученики были вынуждены одновременно осваивать не менее 14 предметов, то теперь в 12 классе этот перечень может сократиться до 5–8 (в зависимости от профиля). Особенно это актуально для школ, которые внедряют интегрированное обучение. Например, курс естественных наук для гуманитарных профилей или интегрированный языково-литературный курс — для STEM-профилей.

Предусмотрена также возможность для школ самостоятельно создавать программы непрофильных предметов и курсов по выбору. Они не обязательно должны основываться на утвержденных модельных учебных программах — учебное заведение может разработать собственное содержание.

Реформа старшей школы: с 2027 года ученики самостоятельно будут формировать профиль обучения и выбирать предметы

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство инвестирует в безопасность, цифровизацию и конкурентоспособность украинского образования значительные средства, готовя молодое поколение к вызовам 21 века. Он назвал цифры финансирования реформ в образовании.