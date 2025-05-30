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МОН затвердило нову освітню програму для старшої школи: що зміниться

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Учні 10-12 класів зможуть обирати предмети та курси, поглиблювати профільні знання, вивчати позапрофільні дисципліни. Кількість обов'язкових предметів зменшиться до 5-8.

МОН затвердило нову освітню програму для старшої школи: що зміниться

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для старшої школи. Це ключовий документ, необхідний для втілення реформи навчання у старших класах. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОН.

Деталі

Програма надає можливості для учнів 10–12 класів обирати свій наступний освітній шлях.

Передбачено, зокрема:

  1. Вибір профілю навчання. Учень (або учениця) визначається з пакетним рішенням предметів і курсів, яке входить до профілю за замовчуванням. Обираючи, наприклад, математичний профіль, школяд поглиблено вивчатиме математику й інші обовʼязкові предмети цього напряму.
    1. Вибір курсів, що поглиблюють, розширюють профіль. Учень (або учениця) вибирає предмети або курси в межах профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння у профільному напрямі. Наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю.
      1. Вибір позапрофільних предметів. Учень (або учениця) обирає предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку. Наприклад, навчаючись на математичному профілі, може обрати курс драматургії й театру.

        Разом з тим, навчальний план містить предмети або курси, обовʼязкові для всіх учнів і учениць. Це усі предмети, які є обовʼязковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі ЗНО/НМТ). Їх учні й учениці вивчатимуть упродовж трьох років.

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        Типова освітня програма передбачає також можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів.

        Можливе також зменшення кількості обов’язкових предметів. Якщо раніше в 11 класі учні були змушені одночасно опановувати щонайменше 14 предметів, то тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися до 5–8 (залежно від профілю). Особливо це актуально для шкіл, які впроваджують інтегроване навчання. Наприклад, курс природничих наук для гуманітарних профілів або інтегрований мовно-літературний курс — для STEM-профілів.

        Передбачена також можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором. Вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах — заклад освіти може розробити власний зміст.

        Реформа старшої школи: з 2027 року учні самостійно формуватимуть профіль навчання та обиратимуть предмети24.09.24, 11:59 • 10017 переглядiв

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        Лілія Набока

        Лілія Набока

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