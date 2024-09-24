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Реформа старшої школи: з 2027 року учні самостійно формуватимуть профіль навчання та обиратимуть предмети

Реформа старшої школи: з 2027 року учні самостійно формуватимуть профіль навчання та обиратимуть предмети

Київ • УНН

 • 10007 перегляди

З 2027 року старшокласники в Україні зможуть самостійно формувати освітню траєкторію, обираючи профіль та предмети. Реформа передбачає академічний та професійний напрямки навчання, пілотний запуск відбудеться у 2025 році.

З 2027 року старшокласники в Україні зможуть самостійно формувати свою освітню траєкторію, обираючи профіль навчання та предмети відповідно до власних інтересів. Пілотний запуск реформи відбудеться у 2025 році. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Продовжуємо трансформацію шкільної освіти, спільно з МОН упроваджуємо "Профільну" — реформу старшої школи. Із 2027 року учні 10–12 класів самостійно формуватимуть освітню траєкторію — обиратимуть профіль навчання та предмети залежно від інтересів. Основний фокус — на особистих навичках дитини та свободі у виборі предметів

- зазначив Федоров.

За його словами, запит на подібну на реформу був надзвичайно великим. Опитування показало, що 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів бажають мати можливість самостійно обирати частину предметів для навчання.

Навчання після 9 класу поділиться на 2 напрями: академічний і професійний

- сказав Федоров.

Він пояснив, що "академічний напрямок" орієнтований на підготовку до вступу у заклади вищої освіти. Навчання проходитиме у великих ліцеях, де учні зможуть обирати основний профіль та додаткові предмети, незалежно від напрямку. Наприклад, учень фізичного профілю зможе вивчати музику або мистецтво, а учень філологічного — фізику в житті або теорію виникнення всесвіту.

Школярі продовжать вивчати базові предмети, але реформа дасть гнучкість у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію

- зауважив віцепрем’єр.

Федоров також розповів, "професійний напрямок" дозволить учням розвивати необхідні навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання у профтеху студенти будуть практично освоювати професію та вивчати предмети, тісно пов'язані з обраною спеціальністю. Після завершення навчання вони матимуть можливість одразу розпочати роботу з набутою кваліфікацією або продовжити освіту у вищому навчальному закладі.

Він додав, що у 2025 році реформа стартує в пілотних ліцеях, а далі її масштабуватимуть її на інші заклади освіти.

Нагадаємо 

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Лісовий про об’єднання предметів історії України і всесвітньої: в основу ставимо "Історію України"26.08.24, 18:21 • 25488 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство
ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
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