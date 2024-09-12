"Дитина має відчувати себе вільно": Лісовий підтримав скасування форми в школах

Скасування дрескоду у школах зробить учнів більш вмотивованими, що своєю чергою збільшить їхню продуктивність. Про це на Саміті перших леді та джентльменів заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання.

Скасування дрескоду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода, то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки — це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей - переконаний очільник Міносвіти.

На його думку, таке суспільство не вдасться сформувати, якщо зі школи ставити рамки й вимоги, а не "інтегрувати саморегулятори" в дитину через "цінності та виховний процес".

Міністр зазначив, що дрескод також скасували для предмета "Захист України".

Ми навіть "Захист вітчизни" перезавантажили, і військову форму не робимо там обов'язковою. Ти вільний виглядати як ти хочеш - важливо те, що ти робиш - заявив Оксен Лісовий.

Контекст

Напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що батьки скаржаться, що педагоги й адміністрація шкіл змушують учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт "білий верх, чорний низ".

За його словами, вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу є неприпустимими та незаконними.