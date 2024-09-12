«Ребенок должен чувствовать себя свободно": Лисовой поддержал отмену формы в школах

Отмена дресс-кода в школах сделает учеников более мотивированными, что в свою очередь увеличит их производительность. Об этом на Саммите первых леди и джентльменов заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает УНН со ссылкой на «Мы Украина».

Детали

Министр образования и науки Оксен Лисовой поддержал свободный выбор одежды со стороны школьников для посещения учебы.

Отмена дресс-кода. Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода, то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки - это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопродуктивных людей - убежден глава Минобразования.

По его мнению, такое общество не удастся сформировать, если со школы ставить рамки и требования, а не «интегрировать саморегуляторы» в ребенка через «ценности и воспитательный процесс».

Министр отметил, что дрескод также отменили для предмета «Защита Украины».

Мы даже «Защиту отечества» перезагрузили, и военную форму не делаем там обязательной. Ты волен выглядеть как ты хочешь - важно то, что ты делаешь - заявил Оксен Лисовой.

Контекст

Накануне образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что родители жалуются, что педагоги и администрация школ заставляют учеников носить школьную форму или определенную форму одежды вроде «белый верх, черный низ».

По его словам, требования относительно стиля, цвета или других атрибутов школьной одежды являются недопустимыми и незаконными.