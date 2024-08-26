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Лісовий про об’єднання предметів історії України і всесвітньої: в основу ставимо "Історію України"

Лісовий про об’єднання предметів історії України і всесвітньої: в основу ставимо "Історію України"

Київ • УНН

 • 25488 перегляди

Міністр освіти Лісовий заявив, що об'єднання предметів історії України та всесвітньої посилить вивчення української історії. Він підкреслив, що в основу нового курсу буде покладено саме історію України.

Шкільний предмет "Історія України" виграє від об’єднання з "Всесвітньою історією", тому що поєднуючи ці два предмети в основу все одно ставиться "Історія України". Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий журналістам, передає кореспондент УНН.

Є дуже різні думки з цього приводу й сьогодні ми маємо величезну експертизу від істориків, викладачів "Історії України", "Всесвітньої історії", які вважають, що навпаки необхідно поєднувати. Насправді "Історія України" виграє від цього, тому що ми поєднуючи ці два предмети, ми все одно в основу ставимо "Історію України". Просто ми нанизуємо контекст світової історії та показуємо впливи, взаємовпливи в тому числі подій, які відбувалися в Україні на світові історичні події й навпаки. Контекст взагалі історії світу, як вони впливали і яке місце в цих подіях було України,

- сказав Лісовий.

Він запевнив, що є досить потужна експертиза від цілого ряду істориків, які наполягають на тому, що саме так потрібно робити.

Також він зазначив, що зараз одного підручника для двох предметів не буде.

Деякі заклади вже це об’єднують, вже мають можливість об’єднувати та працюють з цим. Це не жорстка норма, яку ми з 1 вересня вводимо й вимагаємо від всіх,

- зазначив Лісовий.

Контекст

Лісовий підписав наказ МОН від 30 липня 2024 року № 1072 про затвердження концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти. У ньому зокрема, йдеться про об’єднання шкільних курсів історії України та всесвітньої історії.

В наказі зазначається, що перевагами єдиного загальноосвітнього курсу історії для учнівства будуть розширені можливості:

  • розпізнавати себе в спільноті (від громади до світу);
  • виплекати свою національно-культурну ідентичність (зокрема, через зіставлення і порівняння);
  • пізнати й зрозуміти себе, своє оточення, рідний край і світ;
  • усвідомити розмаїття та єдність, взаємозалежність світу, сформувати почуття співпричетності та відповідальності;
  • повніше уявити реальні ситуації та побачити інформаційне поле, з яким доведеться зіткнутися в житті;
  • усвідомити зв’язок між минулим, теперішнім і майбутнім;
  • побачити історичне знання як цілком практичну потребу;
  • сформувати понятійний апарат, необхідний для систематичного вивчення та розуміння історії.

Лісовий про розділ в підручниках з історії про війну рф проти України: він є, проходить експертизу26.08.24, 16:15 • 47869 переглядiв

Проте науково-педагогічна спільнота, представники громадськості висловили занепокоєння щодо об’єднання предметів "Історія України" та "Всесвітню історію" в один.

Вони вважають, що ідея інтеграції курсу "Історія України" з курсом "Всесвітня історія", що видається як перспективна освітня новація з опорою на досвід провідних держав Європи та Північної Америки, є глибоко шкідливою та у своїй суті знищує національну модель освіти та підриває державність України зсередини.

"Об'єднання "Історія України" із "Всесвітньою історією" глибоко негативно впливатиме на свідомість дітей та підлітків, оскільки в шкільному віці вони ще цілком не сформовані, як особистості, та не можуть належним чином аналізувати та проводити історичні паралелі у світі. Величезний обсяг інформації, часто маніпулятивно підібраної за ліберальними, космополітичними та лівими (соціал-комуністичними) концепціями, породить хаос, у якому історія України постане винятково як додаток до історії сусідніх держав, інструментом їхньої політики. Навіть більше відчутною ця загроза стає в умовах постійного скорочення навчальних годин на гуманітарні предмети, як у школах, так і в університетах. Подібний курс, можливо, доцільніше розглядати в рамках університетської освіти, коли вже закладено український національний фундамент особистості та здатність до оцінки й аналізу різних суспільно–політичних процесів", - йдеться в їх зверненні до міністра освіти і науки Лісового.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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